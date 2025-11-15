Haberler

İstanbul Valisi Gül'den, şehit Pilot Hasan Bahar'ın yakınlarına başsağlığı ziyareti

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın (39) Avcılar'daki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Perşembe günü Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Türkiye'ye ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi. Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Bahar'ın Avcılar'da yaşayan ailesine, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan tarafından haber verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan ile birlikte bugün şehidin Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti. Vali Gül, acılı anne, baba ve kardeşine başsağlığı diledi.

Öte yandan şehidin cenazesinin pazartesi akşam saatlerinde yurda getirileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
