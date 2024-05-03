İstanbul Valisi Gül'den 'Basını süpürün' açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır

1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen sendika ve sivil toplum örgütlerinin buluşma noktalarından Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda, polis Taksim'e yürümek isteyen gruba müdahale etmiş, müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

"BASINI SÜPER" DEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Olayları görüntülemek isteyen basın mensupları için bir polisin "Basını süpür, biraz daha süpür" talimatı verdiği iddia edilmişti. Benzeri bir talimat 2 ay önce İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ni görüntülemek isteyen basın mensupları için verilmiş, yine gazeteciler adliye önünden uzaklaştırılmıştı.

GÜL: MÜDÜR DÜZEYİNDE BÖYLE BİR TALİMAT YOK

İstanbul Valisi Davut Gül, Basın Konseyi'nin düzenlediği Basın Özgürlüğü Ödül Töreni'nde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Vali Gül, "Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim" dedi.