İstanbul Valisi Gül'den Ambulanslara Yol Verme Çağrısı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamanla yarışan ambulanslara yol verilmesine ilişkin çağrıda bulundu. Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, Maltepe D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen 3 sürücüye uygulanan 12 bin 210 lira tutarındaki para cezasını hatırlattı. Konvoydaki bir araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gül, 'Zamanla yarışan ambulanslarımıza yol verelim.' ifadelerini kullandı.