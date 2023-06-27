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İstanbul Valisi Gül'den Ambulanslara Yol Verme Çağrısı

İstanbul Valisi Gül'den Ambulanslara Yol Verme Çağrısı

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamanla yarışan ambulanslara yol verilmesine ilişkin çağrıda bulundu. Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, Maltepe D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen 3 sürücüye uygulanan 12 bin 210 lira tutarındaki para cezasını hatırlattı. Konvoydaki bir araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gül, 'Zamanla yarışan ambulanslarımıza yol verelim.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamanla yarışan ambulanslara yol verilmesine ilişkin çağrıda bulundu.

Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, Maltepe D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen 3 sürücüye uygulanan 12 bin 210 lira tutarındaki para cezasını hatırlattı.

Konvoydaki bir araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gül, "Zamanla yarışan ambulanslarımıza yol verelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel

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