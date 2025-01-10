İstanbul Valisi Gül, 2024 yılına ilişkin emniyet verilerini açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, "Güvenlik güçlerimizin, istihbaratımızın fedakar çalışmalarıyla 2024 yılında önceki yıla göre olay sayıları, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,6, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28'den fazla azaldı. Bu ne demek, İstanbul'da kişilere karşı işlenen suçlar iyileşme anlamında, Türkiye'deki iyileşmenin yaklaşık yüzde 100'ünden daha fazla." dedi.

Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un 2024 yılına ilişkin emniyet verilerini açıkladı.

İstanbul'un Türkiye'nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Gül, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur" anlayışıyla emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik'ten oluşan 63 bin 915 personelle yılın 365 günü sahada olduklarını söyledi.

Kentin huzuru için verilen mücadeleler kapsamında 2024 yılında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7 arttığını aktaran Gül, "Terörizmi besleyen, finansını sağlayan kaynaklara karşı yürüttüğümüz operasyonlarda ele geçirilen miktar 3 katına çıktı, 11 milyon 183 bin lira oldu. Şunun çok iyi anlaşılması gerekiyor, Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık geleneği olan çok güçlü devlettir. Terörün her türlüsünü bitirmeye kararlıdır. Allah'ın izniyle de bitirecektir." ifadelerini kullandı.

Organize suçlarla mücadelenin en önemli mücadele alanlarından biri olduğunu belirten Gül, "Organize suçlarla mücadelemizde operasyon sayımız 2024'te yüzde 56 artışla 273'e yükseldi. Çökertilen suç çetesi sayısı yüzde 33 arttı. El konulan mal varlığı 3,5 katına çıkarak 33 milyar lira oldu. Tıpkı terörde olduğu gibi bu suçlara ve organize eşkıyalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin şehrimizin, vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Kuralsızlığın kural olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden derken rakamlara dayanarak söylüyoruz"

İstanbul'un asayişi için 6 bin 517 ekip ve 54 bin 544 personelle, suçla ve suçluyla mücadeleye devam ettiklerini dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"İstanbul, nüfus itibarıyla dünyanın en güvenli şehirlerinden biri. Bu hiç suç işlenmediği anlamına gelmiyor. Rakamlara baktığımızda göreceğiz ki olay sayıları düşüyor, aydınlatma oranları yükseliyor. Elbette bu başarıda Sayın Bakanımızın ilimize ilave personel ve araç göndermesi de çok etkili oldu. Güvenlik güçlerimizin, istihbaratımızın fedakar çalışmalarıyla 2024 yılında önceki yıla göre olay sayıları, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9,6, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 28'den fazla azaldı. Bu ne demek, İstanbul'da kişilere karşı işlenen suçlar iyileşme anlamında, Türkiye'deki iyileşmenin yaklaşık yüzde 100'ünden daha fazla. İstanbul, dünyanın en güvenli şehirlerinden derken rakamlara dayanarak söylüyoruz."

Gül, 2024 yılında bir önceki yıla göre hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, oto hırsızlığı ve evden hırsızlıkta büyük başarılar elde edildiğini vurgulayarak, "Hapis cezası sebebiyle yıllardır aranan şahısları yakalama oranı yüzde 15'ten fazla arttı. Özelikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 24,6 yükseldi. Suç işleme potansiyeli olan bu şahısların yakalanması demek, yeni suçların önüne geçmek demek." şeklinde konuştu.

Güvenlik ve asayiş noktasında hassasiyetle takip ettikleri başlıklardan birinin de izinsiz olarak günübirlik kiralanan konutlar olduğunu aktaran Gün, 2024'te kanuna aykırı olarak kiraya verildiğini tespit ettikleri 508 konuta 53 milyon 800 bin lira cezai işlem uyguladıklarını söyledi.

"Ele geçirilen alkol miktarı 2,5 katını geçti"

Vali Gül, kaçakçılıkla mücadele kapsamında illegal üretim ve haksız kazanca karşı 3 bin 747 operasyon düzenlendiğini aktardı.

Geçen yıl bir önceki seneye göre kaçak ve sahte alkolle mücadelede denetimlerin arttığına dikkati çeken Gül, "Ele geçirilen alkol miktarı 2,5 katını geçti. Denetimlerimiz sonucunda kaçak ve sahte içki satan işletmelerin ruhsatlarının iptali için talimat verildi. Maalesef tüm bu çalışmalara rağmen geçen yıl sahte içkiden 110 vatandaşımız zehirlendi. 48'i hayatını kaybetti. Bu sebeple 63 işletmeye cezai işlem uygulandı. Bu 63 işletmeye uygulanan rutin cezai işlemlerin dışında bugün itibarıyla bunların ruhsatlarının iptal edilip kapatılmasıyla ilgili yasal süreç başladı, ilgili kurumlara yazılarımızı yazdık." bilgisini paylaştı.

Gül, vatandaşın can güvenliğini ortadan kaldıran, bunu tehdit eden her kurum ve kişiyle mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Ayrıca çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak, 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışını engellemek için alkol, tütün ve mamulleri satılan yerlere kamera sistemi takma zorunluluğu getirdik. Bu 1 Ocak itibarıyla başladı. Amacımız, kanunu uygulamak, 18 yaş altındakilere alkol, sigara satışını ve saat 22.00'den sonra alkol satışını engellemek." ifadelerini kullandı.

Temel amaçlarından birinin de sahte alkolün yanında kaçak alkol satışının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Gül, "Yerleştirdiğimiz kameralarla birlikte basit bir kamera sistemi var. 18 yaşın altındaki çocuklara içki ve sigara satılıyor mu, satılmıyor mu, ayrıca yetişkinlere 22'den sonra alkol satılıyor mu, ona bakacağız. Bir diğer amacımız da özellikle sahte içki ve kaçak alkolle mücadele ediyoruz. Bu kameralarla daha çok alanda olacağız, daha çok takip edeceğiz." diye konuştu.

"Bu bataklıktan bir kişiyi bile kurtarabilirsek ne mutlu bizlere"

Gül, uyuşturucuyla mücadelenin devlet politikası olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu belaya karşı mücadele ve çalışmalarımızı etkin şekilde sürdürüyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi bir kişiyi bile burada heba etme lüksümüz yok. Bu bataklıktan bir kişiyi bile kurtarabilirsek ne mutlu bizlere. Mücadelelerini bu anlayışla canla başla sürdüren güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda imal ve ticarete yönelik operasyon sayımız 7 bin 836'dan 10 bin 288'e çıktı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 32 artışla 25 tona yükseldi. Diğer yandan okullarımızın çevresindeki kafeler, parklar ve bahçelerdeki denetim sayımızı yüzde 33 artırdık. Bu işin sadece polisiye tedbirlerle çözülemeyecek bir mesele olduğunun farkındayız. Öncelikle talep boyutunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu anlayışla Valilik olarak meseleyi kökünden halledebilmek için çocuklarımızı spor, sanat ve sosyal faaliyetlerle buluşturacak birçok projeyi hayata geçirdik."

"Denetimler ve yapılan ikazlara rağmen 150 ölümlü kazada 166 vatandaşımızı kaybettik"

İstanbul'da trafik konusuna da değinen Vali Gül, kolluk kuvvetlerinin önceliklerinden birinin trafik kazalarıyla mücadele olduğunu, terörle ve uyuşturucuyla mücadeleye verilen önemin trafik kazalarına da verildiğini söyledi.

Kentte trafikte görevli ekip sayısının 2024'te iki katına çıktığını ve denetimlerin yüzde 90 arttığını belirten Gül, "Maalesef alınan tüm önlemler, gerçekleştirilen denetimler ve yapılan ikazlara rağmen 150 ölümlü kazada 166 vatandaşımızı kaybettik. Bütün yayalarımıza, sürücülerimize sürekli olarak tekrarladığımız bir isteğimiz var: Lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Trafikte dikkati, tedbiri elden bırakmayalım." diye konuştu.

"Sorguladığımız yabancı sayısı, 2024'te 5,5 katına çıktı"

Göç başlığına ilişkin verileri de açıklayan Gül, "1 milyon 31 bin 985 yabancının yaşadığı şehrimizde bu sayının 503 bini Suriyeli misafirlerimiz. 2024'te gönüllü olarak geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 6,5 katına çıktı. Bu konuda hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi tarihin doğru tarafında yer aldık, mazlumların sığınağı olduk. Bu çok kıymetli bir şey. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüşleri artarak devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Gül, dünyada ilk defa mobil göç noktalarının 2023'te İstanbul'da başladığına işaret ederek, "Göçle mücadelemizde elimizi rahatlattı, sistemin oturmasını sağladı. Sorguladığımız yabancı sayısı 2024'te 5,5 katına çıktı. Kaçak göçle mücadelemiz, insan haklarına uygun, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden sürecektir." dedi.

Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel de katıldı.