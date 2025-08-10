İstanbul Valisi Davut Gül Deprem Kriz Merkezinde Çalışmaları Koordine Etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Balıkesir'deki depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde 23 çalışma grubu ile kriz masası kurulduğu belirtildi.

Vali Gül'ün, kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği bildirilen açıklamada, Gül'ün başkanlığında TAMP kapsamında toplanan 23 afet çalışma grubu ile gelişmelerin anlık olarak takip edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
