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İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze'yi ziyaret etti

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İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla Şişli'de bulunan Darülaceze'yi ziyaret ederek, sakinlerle bir araya geldi.

Vali Gül'ü, ziyareti sırasında Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve görevliler karşıladı.

Darülaceze sakinlerine karanfil veren Gül, bayramlarını kutladı.

Sakinlerle bir süre sohbet eden Gül, burada yaptığı konuşmada, bayramın en önemli olmazsa olmazlarından bir tanesinin büyükleri ziyaret olduğuna dikkati çekerek, sakinlerin hayır duasını almak istediklerini belirtti.

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "O da hepinizin tek tek bayramınızı tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayram olmasına rağmen şehirlerde hayatın devam ettiğini, 7/24 hizmet verilen kuruluşlar olduğunu anlatan Gül, Darülaceze'nin de onlardan biri olduğunu kaydetti.

Gül, "İnsanlar 9 gün boyunca tatile gidiyorlar ama Darülaceze'nin çalışanları, sorumlu olduğu kişilere en kaliteli hizmeti verebilmek için nöbetçi olarak kalıyorlar ve bu hizmeti veriyorlar. Çalışanlarımızla bayramlaşmak için de geldik." diye konuştu.

"Bayram çok iyi geçiyor"

Darülaceze sakinlerden Müzeyyen Özturan ise bayramda yapılan ziyaretlerin morallerine iyi geldiğini, bundan dolayı çok mutlu ve memnun olduklarını söyledi.

Özturan, burada olmaktan da çok memnun olduğunu dile getirerek, "Yarın kardeşim ve arkadaşım gelecek, başka ziyaretçilerimiz de gelecek. Bayram çok iyi geçiyor. Bakırköy'de oturuyordum, iki senedir burada kalıyorum. Yalnız olduğum için burayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Feriha Sarp da herkesi burada görünce sevindiğini aktararak, "Beş ay oldu. Eşimi kaybettim, buraya geldim. Bayram çok iyi geçiyor. Herkes iyi, 93 yaşındayım. Hepimize Allah uzun ömürler versin, iyi bayramlar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Darülaceze Şişli Yaşam Güncel Haberler

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