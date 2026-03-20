Haberler

İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı. Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam da bayramların sevgi ve merhamet sosyalleşmesi için önemine değindi.

Vali Gül'ü, Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'nda Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ile bazı görevliler karşıladı.

Çocukların da yer aldığı kahvaltıda konuşan Gül, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Büyük bir aile olduklarını dile getiren Gül, Darülaceze ailesi olarak zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi.

Gül, ramazanda çeşitli iftarlarda bir araya geldiklerini belirterek, "Gerek hayırseverlerimizle gerek Darülaceze personelimizle ve öğrencilerimizle ramazanı gerçekten dolu dolu yaşadık. Bu coşku bayrama kadar geldi. Bayramı da paylaşarak dostlukları daha da artırarak, ülke genelinde de kendi hayatımızda da kardeşliğimizi daha da artırarak, inşallah bu bayram süresini devam ettireceğiz." diye konuştu.

"Kıymetli vatandaşlarımızın teveccühü için şükranlarımızı sunuyoruz"

Darülaceze Başkanı İslam ise bayramların gönül köprülerinin kurulduğu, küskünlüklerin son bulduğu zamanlar olduğunu anlattı.

İslam, Darülaceze'de bayramın manasının çok daha derin olduğunu dile getirerek, "Bayram ziyaretleri denildiğinde ise aile büyüklerinden sonra gelen ilk gelen mekan Darülaceze olmuştur. Kıymetli vatandaşlarımızın bu teveccühü için şükranlarımızı sunuyoruz. Köklü medeniyetimizde yer alan merhamet, büyüğe saygı, küçüğe sevgi, Darülacezenin 130 yıllık geleneği içerisinde yaşatılmıştır ve yaşatılmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Darülaceze sakinlerinden Nuker Güvenç de burada çok mutlu olduklarını söyledi.

Güvenç, çocukların da çok mutlu olduğunu, hep beraber çok güzel bayram geçirdiklerini kaydetti.

Vali Gül, kahvaltıdan sonra Darülacezenin yaşlı ve çocuk sakinlerinin bayramını kutladı.

Etkinlikte çocuklara çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık

Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü

Bayram sabahı yürek yakan facia: 5'i çocuk 6 ölü
Oktay Kaynarca, berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı

Berbat sesiyle şarkı söyleyen yarışmacıya dayanamadı
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
Tartışma yaratan kare! Gerçekse yer yerinden oynar

Tartışma yaratan kare!