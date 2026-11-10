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İstanbul Valiliğinin 10 Kasım anma programı Cemal Reşit Rey'de düzenlendi

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İstanbul Valiliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenledi. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, açılan Atatürk Resimleri sergisini ziyaret etti; etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı, sinevizyon gösterimi, konuşma, öğrenci ödülleri ve Atatürk Oratoryosu yer aldı.

İstanbul Valiliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda program düzenledi.

Etkinliğe katılan İstanbul Valisi Davut Gül, program kapsamında açılan "Atatürk Resimleri" sergisini ziyaret ederek eserleri inceledi.

Programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi korosunun eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra TRT İstanbul Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan İstihkam Albay Ahmet Serhat Üngör, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında, Atatürk'ün askeri dehasını, devlet insanlığını, liderlik vasıflarını ve insanlığa verdiği değeri anlattı.

Atatürk'ün askerlik ve devlet insanlığı niteliklerini kişiliğinde birleştiren nadir isimlerden biri olduğunu vurgulayan Üngör, "Atatürk, Milli Mücadele'de milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır." dedi.

Üngör, Atatürk'ün askeri dehasının en önemli örneklerinden birinin Çanakkale Savaşları sırasında verdiği emirler olduğunu, askerlerine söylediği "Size ben taarruzu emretmiyorum, ölümü emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimizi başka kuvvetler ve komutanlar alacaktır." sözlerinin komutanlık vasıflarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Atatürk'ün her türlü imkansızlığa rağmen bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğini, "Ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yürütülen Milli Mücadele'nin ardından çağdaş bir millet ve devlet inşa etmeyi başardığını belirten Üngör, Atatürk'ün en zor şartlarda dahi Türk milletine duyduğu güveni koruduğunu, Milli Mücadele boyunca milletin yüksek vasıflarına inandığını ve kazanılan zaferleri milletin eseri olarak gördüğünü kaydetti.

Üngör, Atatürk'ün mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine de işaret etti.

Programda, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlediği şiir, mektup ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Şiir yarışmasında birinci olan Kumburgaz Ortaokulu öğrencisi Hiranur Oktay "Gidişin Bir Tarih, Yokluğun Bir Ömür" isimli şiirini okudu.

Program, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Oratoryosu" gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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