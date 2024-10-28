İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Törende Vali Gül, eşiyle birlikte davetlileri kapıda karşılayarak selamlaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duayı gerçekleştirdiği programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak hazırladığı video gösterildi.

Vali Gül, programdaki konuşmasında, Cumhuriyet'in ikinci asrının millete ve ülkeye hayırlı olması temenni etti.

Bu topraklarda var olmalarının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Gül, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazileri şükranla yad etti.

Milletin, kadim tarih yürüyüşünde hiçbir zaman esarete ve dayatmalara boyun eğmediğini vurgulayan Vali Gül, "Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler. Bağımsızlık ruhundan asla vazgeçmediler. Cumhuriyet, işte böyle bir vatan sevgisinin, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz imanın eseridir. Cumhuriyet; ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır." diye konuştu.

Vali Gül, Cumhuriyet'in, kendilerine bırakılan en büyük emanet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu kutlu emaneti ikinci asırda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde ileriye taşıyacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, Başarının Yüzyılı yapacağız. Teknolojisiyle, savunmasıyla tam bağımsız Türkiye'nin Yüzyılı yapacağız. Dünyaya öncülük eden Diplomasinin Yüzyılı yapacağız. Yediden yetmişe kenetlenerek ülkemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacak, İstikbalin Yüzyılı'nı kuracağız. Cumhuriyet'imizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatacağız."

Bu anlayışla İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlığın istikametine yön verecek geleceğin büyük ve güçlü Türkiyesini inşa ediyoruz." dedi.

Konuşmalarının ardından Vali Gül ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel eşleriyle birlikte Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Tören, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu konseriyle sona erdi.