İstanbul Valiliği: Sındırgı Depremi Sonrası Hasar İhbarı Yok

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından saha ekiplerimizin ve ilgili birimlerin tespit çalışmaları devam etmektedir. İstanbul'umuzda şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmamış olup, ilgili birimlerimiz çalışmalarına gece boyunca devam edecektir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." denildi.