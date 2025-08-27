İstanbul Valiliği'nden Şişhane Metro İstasyonu Açıklaması

İstanbul Valiliği, Şişhane Metro İstasyonu'nun CHP İl Başkanlığının düzenleyeceği etkinlik nedeniyle kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya kuruluşları ve sosyal medya mecralarında yer alan "CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle Şişhane Metro İstasyonu kapatıldı." şeklindeki haber ve paylaşımların doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu etkinlikte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin arama faaliyetlerini sağlıklı olarak yapabilmesi için Şişhane Metro Durağı Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Durağı Beyoğlu Belediyesi çıkışı kullanıma kapatılacaktır. Şişhane Metro Durağı'na ait diğer çıkışlar hizmet vermeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.