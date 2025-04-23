İstanbul Valiliği'nden Deprem Uyarısı

İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve ?GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ?GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.