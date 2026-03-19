İstanbul Valiliğinde bayramlaşma töreni yapıldı

İstanbul Valiliğinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül ile 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, protokol mensupları, kamu kurumlarının yönetici ve personeliyle bayramlaştı.

Vali Gül, programdaki konuşmasında, şunları kaydetti:

"Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kendi katında kabul etsin. Ramazanın sonuna geldik, Allah nasip ederse yarın bayrama kavuşmuş olacağız. Bayramın hem ülkemiz hem de coğrafyamız ve dünya açısından hayırlara, barışa, zulmün ortadan kalkmasına vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefine İstanbul'umuzda hep birlikte devam edeceğiz."

Vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyen Gül, "İstanbul'umuzda emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, itfaiyemiz, sağlık personelimiz, 7/24 çalışan kamu personelimizle bayram süresince beraber olacağız. Rabbim, tekrarına kavuştursun." ifadelerini kullandı.