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İstanbul Valiliği kuzey kesimler için çok kuvvetli sağanak uyarısında bulundu

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İstanbul Valiliği, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı uyardı. Kuzey kesimlerde Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de yağış çok kuvvetli olacak.

İstanbul Valiliği, kentte bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, ilimizde bu gece beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların yarın yağışla birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." denildi.

Kaynak: AA
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