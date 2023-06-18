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İstanbul Valiliği karar aldı: Metrolar Şişhane ve Taksim'de durmayacak

İstanbul Valiliği karar aldı: Metrolar Şişhane ve Taksim'de durmayacak

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SÜRECEK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

2 DURAĞI ES GEÇECEKLER

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Metro İstanbul Güncel Haberler

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