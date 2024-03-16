İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun programında Kur'an-ı Kerim sallayan kadınla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı açılışına katılarak konuşma yaptı. Bu sırada bir kadın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak İmamoğlu'na tepki gösterdi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada söz konusu kadınla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy'de düzenlenen programda protesto eyleminde bulunan kişinin örgütsel irtibatına rastlanılmadığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2022 YILINDA RİZE CEZAEVİNDE TUTUKLU KALDI"

"Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında B.K. adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde; B.K. adlı şahsın 'tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun Çekmeköy-Samandıra Etabının Açılış Töreni'nde konuştuğu sırada bir kadın elindeki Kuran-ı Kerim'i havaya kaldırarak, "Başkanım bakar mısınız? Elimde Kuran-ı Kerim var. Kuran sizi çarpacak. Yalancı" diye bağırmaya başladı. Vatandaşlar, kadını yuhalayarak tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an-ı Kerim'i senden. Ablamız, aldanmış bir ablamız. Elinde Kur'an-ı Kerim'le iftira atmak, günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Mübarek Ramazan ayında, Allah ona yardım etsin. Bu arkadaşlar, bunun gibi ablalarımızı bile aldattılar. Onları bile mahvettiler. Eline Yüce Kuran'ı alıp, onunla siyaset yapanı Allah ıslah etsin, Allah ıslah etsin. Ama onlar aldanmış. Biz onları da kurtaracağız. Bu millet onları da kurtaracak. Onlar aldanmış zavallılar. Allah yardım etsin ona ne diyeyim" sözleriyle tepki gösterdi.