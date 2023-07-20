Üye Girişi
Haberler

İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpeklerinin toplanması talimatını verdi

Güncel Haberler

İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpeklerinin toplanması talimatını verdi. Valilik, Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince sokak hayvanlarının alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini ve sağlıklarına kavuştuktan sonra yeniden bırakılmasını talep etti.

İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpeklerinin toplanması talimatını verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce 04.07.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda 5199 nolu 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edilmiştir. Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir. İlgili yazı, ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içermektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title