İstanbul'da 3 Gün Süren Sağanak Yağış: 375 Su Baskını, 18 Toprak Kayması

İstanbul'da 3 Gün Süren Sağanak Yağış: 375 Su Baskını, 18 Toprak Kayması
İSTANBUL'da 3 gün süren sağanak yağışta, kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

İSTANBUL'da 3 gün süren sağanak yağışta, kentin farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kilogram yağış düştüğü açıklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi meydana geldiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 29 Mart Pazar günü öğle saatlerinde başlayıp bugün sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olan yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü'nde yoğunlaştığı belirtildi. Açıklamada, Afet Yönetim Merkezi ile Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, İBB ve ilçe belediyelerinden toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç ve iş makinesi ile 824 ekipmanın görev yaptığı bildirildi.

375 SU BASKINI, 18 TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Yağış süresince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 670 ihbar geldiği belirtilirken, havalimanlarında yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle herhangi bir sefer iptali yaşanmadığı aktarıldı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları seferlerinde de hava koşullarına bağlı iptal olmadığı kaydedildi. Kent genelinde 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi meydana geldiği belirtilirken, itfaiye ekiplerince tehlike arz eden 28 parçanın da kaldırıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
