İstanbul'da oy kullanma işleminin devam ettiği sırada okulda yangın çıktı

Üsküdar'da bir lisede oy verme işleminin devam ettiği sırada elektrik kontağından küçük çaplı yangın çıktı. Okulu duman kaplarken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında okulda bulunan CHP Milletvekili adayı Gökhan Günaydın, oy verme işlemine engel bir durum yaşanmadığını belirterek, "Hiçbir sandık görevlisi alanı terk etmedi. Dolayısıyla, oy sayımı ve gizliliği açısından bir sorun yoktur." dedi.

İstanbul Üsküdar'da Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde bulunan Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Saat 16.00 sıralarında iddiaya göre kantinde bulunan buzdolabında elektrik kontağından dolayı çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

YANGIN OY KULLANIMINI ETKİLEMEDİ

Çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının oy kullanımını etkilemediği öğrenildi.

"HİÇ KİMSE SANDIKLARI TERK ETMEDİ"

Yangın sırasında okulda olan CHP Milletvekili Adayı Gökhan Günaydın, "Sorun olacak bir durum yok. Merak etmeyin. Bir yangın oldu, buzdolabından bir kontak olmuş. Müdahale edildi, söndürüldü. Bu esnada hiçbir sandık görevlisi alanı terk etmedi. Dolayısıyla, oy sayımı ve gizliliği açısından bir sorun yoktur. Dediğim gibi derhal söndürüldü. Hiç kimse sandıkları terk etmedi" dedi.

"SORUN YOK"

Görgü tanığı Mustafa Kınalı, "Çalışma sırasında yüksek fazdan gelen elektrikten dolayı kantindeki buzdolabında tutuşma olmuş. Onu söndürdüler. Bazı ampullerde patlamalar var. Yüksek fazdan kaynaklanan bir yanma olmuş. Kabloların yanmasından dolayı 5 dakikalık bir duman oluştu. Başka bir sorun yok. Oy kullanımı devam ediyor" diye konuştu.