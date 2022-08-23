Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE UYUDU

Güncel Haberler

İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE UYUDU

ÜSKÜDAR bir kişi sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu.

ÜSKÜDAR bir kişi sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar sahilinde bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Bir kişi sahil şeridine park edilmiş otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Görüntü dökümü

-----------------------

(Cep telefonu görüntüsü)

-Otomobilin üzerinde ve kayalıklarda uyuyan kişilerin görüntüsü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title