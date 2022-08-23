İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE UYUDU
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ÜSKÜDAR bir kişi sahil şeridine park edilen otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu.
Üsküdar sahilinde bugün sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapanlar ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Bir kişi sahil şeridine park edilmiş otomobilin üzerinde uyurken, başka bir kişi ise kayalıklarda uyudu. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Görüntü dökümü
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-Otomobilin üzerinde ve kayalıklarda uyuyan kişilerin görüntüsü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel