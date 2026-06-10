İstanbul Üniversitesi'nden sınav iddialarına yalanlama

İstanbul Üniversitesi, idari personeli için gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin ortaya atılan "siyasi referans", "akrabalık ilişkisi" ve "sadakat" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, sınav sürecinin yazılı ve sözlü aşamalarıyla mevzuata uygun, şeffaf ve kayıt altına alınmış şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yükseköğretim kurumlarında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümlerine göre yapıldığı belirtildi.

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda üniversitenin 14 Ekim 2025'te toplam 98 kadro için görevde yükselme sınavı ilan ettiği, 2 şube müdürü, 20 şef, 2 koruma ve güvenlik şefi, 25 memur, 5 sekreter, 4 veznedar, 30 koruma ve güvenlik görevlisi ile 10 şoför kadrosu için başvuru sürecinin yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, veznedar kadrosuna başvuru olmaması nedeniyle bu unvan dışında toplam 396 adayın başvurusunun sınav kurulunca olumlu değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yönetmeliğin "Sınav şartı" başlıklı 10. maddesinde, "Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir" hükmü bulunduğu, bu hüküm doğrultusunda 20 Şubat 2026'da gerçekleştirilen yazılı sınavda 157 adayın 60 ve üzerinde puan alarak başarılı olduğu, 20-21 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen sözlü sınava ise 143 adayın katıldığı kaydedildi.

İlgili yönetmeliğin "Sözlü sınav" başlıklı 13/2'nci maddesinde sözlü sınavın kriterlerinin 6 başlıkta belirlendiği belirtilen açıklamada, bu başlıkların, "Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi", "Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü", "Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu", "Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı", "Genel kültürü ve genel yeteneği", "Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" şeklinde olduğu bilgisi verildi.

"Her bir adayın sözlü sınavı, adayların bilgisi dahilinde, ses kaydı alınarak kayıt altına alınmıştır"

Açıklamada, "Bu çerçevede sözlü sınav soruları, önceden hazırlanmış, kapalı zarflar içerisinde kategorilere göre üç ayrı cam fanusa yerleştirilmiş ve adayların her fanustan en az bir soru çekerek cevaplaması sağlanmıştır. Sözlü sınav sırasında sınav kurulunun her bir üyesi adayları ayrı ayrı değerlendirmiş ve her üyenin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak, adayların sözlü sınav puanı tespit edilmiştir. Şeffaflık ve denetlenebilirliği sağlamak adına da her bir adayın sözlü sınavı, adayların bilgisi dahilinde, ses kaydı alınarak kayıt altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlgili yönetmeliğin 14/1'inci maddesine göre, başarı puanının yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda nihai başarı sıralaması, yazılı sınav ve sözlü sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, iddia edildiğinin aksine yazılı sınav puanı ile ortaya çıkan sıralamanın nihai başarı sıralaması ile aynı olmasının gerekmesi gibi bir durum zaten hukuken mümkün değildir. Zira bu durumda sözlü sınav puanı göz ardı edilmiş olacaktır. Yazılı sınav puanı, nihai başarı puanını oluşturan unsurlardan sadece biridir. Kısacası, yazılı sınav sıralaması ile nihai başarı sıralaması arasında farklılık oluşması, ilgili yönetmelikte öngörülen iki aşamalı değerlendirme sisteminin doğal bir sonucudur."

Haberlere konu şube müdürü kadrosu için de sürecin aynı yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Üniversitemizde 2 şube müdürü kadrosu için ilgili yönetmeliğin 13/1'inci maddesi uyarınca 10 aday sözlü sınava alınmıştır. Nihai başarı sıralaması da yazılı sınav ve sözlü sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Sınav sonuçları, görevde yükselme sınavı başarı sıralaması kesin listesi, 14 Mayıs 2026 tarihinde üniversitemiz internet sitesinde ilan edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her bir aşaması objektif şekilde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavı için bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'sadakat', 'siyasi referans', 'akrabalık ilişkisi' ve 'çalışma arkadaşlığı' şeklinde kullanılan ifadeler iftiradan öte bir anlam taşımamaktadır. İfade edildiği üzere şeffaflık ve denetlenebilirliği sağlamak adına görevde yükselme sınav süreci, ilan, başvuru değerlendirme, yazılı sınav, sözlü sınav, değerlendirme formları, aritmetik ortalama, başarı puanı, ses kaydı ve sınav kurulu imza süreçleriyle kayıt altına alınmıştır. Şüphesiz, adayların itiraz ve yargı yollarına başvurma hakları Anayasa başta olmak üzere mevzuatla güvence altına alınmıştır. Üniversitemiz, yetkili merciler tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi sunmaya da hazırdır."

"İdari atama ve görevlendirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edildi"

Haberlerde gündeme getirilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59'uncu maddesinde yer alan istisnai memurlukların, görevde yükselme sınavı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, üniversitede idari atama ve görevlendirme işlemlerinin, ilgili mevzuat hükümleri, kamu hizmetinin gerekleri ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda tesis edildiği kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi'nin 1453'ten bugüne uzanan bilim ve kurum mirasını, modern kamu yönetimi ilkeleriyle geleceğe taşıma sorumluluğunun bilincinde olduğu belirtilen açıklamada, üniversitenin Perspektif 2053 vizyonunun, köklü tarihsel birikimi, geleceğin bilim, eğitim, araştırma ve yönetim ihtiyaçlarıyla buluşturan uzun soluklu bir kurumsal ufku ifade ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu vizyonun ayrılmaz bir parçası olan açık kapı ve açık bilim anlayışının da üniversitenin topluma, paydaşlarına, öğrencilerine, çalışanlarına ve kamuoyuna karşı taşıdığı şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verebilirlik sorumluluğunu güçlendirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu anlayış doğrultusunda İstanbul Üniversitesi, idari süreçlerini resmi bilgi ve belgeye dayalı, hukuki denetime açık bir yönetim alanı olarak görmektedir. Açık kapı ilkesi, üniversitemizin çalışanlarının hak arama yollarına, itiraz mekanizmalarına ve kurumsal iletişim kanallarına erişimini, açık bilim ilkesi ise bilginin, gerekçenin ve kurumsal karar alma süreçlerinin açıklık kültürüyle ele alınmasını ifade etmektedir. İşbu kamuoyu açıklamasına konu görevde yükselme sınav süreci bu kurumsal yaklaşımın gerektirdiği biçimde mevzuata uygunluk, resmi bilgi, belge ve kayıtlara dayalılık, şeffaflık, denetlenebilirlik ve hesap verebilirlik esaslarıyla yürütülmüştür. Bu vizyonla üniversitemiz, personelinin emeğini, özlük haklarını, kariyer gelişimini, liyakat esasını, hizmet gereklerini ve kamu hizmetinin sürekliliğini gözetmeye devam edecektir."