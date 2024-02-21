İstanbul Üniversitesi öğrencileri rektörlük kararına karşı eylem yaptı

İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla tarihi Beyazıt'taki kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilere açılmasına karşı öğrenciler bugün de eylem yaptı. Polisin sert müdahalesi sonucu bir öğrenci, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rektörlüğün aldığı kararla İstanbul Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerin kapılarını ziyaretçilere açılmasına karşı öğrencilerin dün Beyazıt Meydanı'nda başlattığı direniş, bugün de sürdü. Fakülteler arası geçiş yasağını ve Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ı protesto eden öğrencilere polis sert müdahalede bulundu.

Öğrencilerin ana kapıdan içeriye giriş yapmasına da izin verilmedi. Çevik kuvvet, kalkanlarla kapı önünden öğrencileri uzaklaştırdı. Şiddete maruz kalan Nazım isimli bir öğrenci de yaralandı. Yaralı öğrenci arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

"KAYYUM DIŞARI" SLOGANLARI ATILDI

Öğrenciler, eylem boyunca sık sık "Kayyum dışarı, öğrenciler içeri", "Beyazıt, faşizme mezar olacak" ve "YÖK, medya, polis, bu abluka dağıtalacak" sloganları attı.