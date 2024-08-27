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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, ABD'de düzenlenen konferansta eğitimin önemini vurguladı

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, ABD'de düzenlenen 'Eğitimde Yeni Ufuklar Uluslararası Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında, teknolojik yenilikler ve küresel gelişmelerle birlikte eğitimin öneminin arttığını belirtti. Konferansa dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve eğitim bilimciler katıldı.

ABD'de düzenlenen "Eğitimde Yeni Ufuklar Uluslararası Konferansı"nın açılış konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, teknolojik yenilikler ve küresel gelişmelerle birlikte eğitimin öneminin her zamankinden daha fazla arttığını belirtti.

İÜC ve Sakarya Üniversitesi ile Eğitim İletişimi ve Teknolojileri Derneği öncülüğünde, dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve eğitim bilimcilerin katılımıyla düzenlenen "Eğitimde Yeni Ufuklar Uluslararası Konferansı (INTE) 2024", ABD'de gerçekleştirildi.

Harvard Üniversitesinin ev sahipliğinde 23-24 Ağustos'ta düzenlenen konferansın açılış konuşmalarını, Türkiye Cumhuriyeti Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu ve İÜC Rektörü Prof. Dr. Aydın yaptı.

Başkonsolos Uğurluoğlu, Boston'un öğrenci şehri olduğunu, bu bölgede çok sayıda Türk akademisyen ve öğrenci bulunduğunu söyledi.

Uğurluoğlu, eğitimin geleceğinin konu edildiği konferansta dünyanın farklı ülkelerinden gelen akademisyenlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İÜC Rektörü Prof. Dr. Aydın ise teknolojik yenilikler ve küresel gelişmelerle birlikte eğitimin öneminin her zamankinden daha fazla arttığını belirtti.

Eğitimin, toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğunu ifade eden Aydın, Kovid-19 salgınının hem öğrenciler hem de eğitimciler için dönüm noktası olduğunu, bu dönemde uzaktan eğitim sistemlerinin yaygınlaştığını ve dijital platformların öğrenim süreçlerine entegrasyonunun hızlandığını vurguladı.

Gelecek dönemde eğitim sistemlerindeki dönüşümün daha fazla hissedileceğini kaydeden Aydın, yapay zekanın eğitim süreçlerinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Sözlü sunum ve poster sunumlarının yer aldığı 164 bilimsel çalışmanın katılımcılarla paylaşıldığı etkinliğin ardından Rektör Aydın, Kocaeli Sağlık Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Harvard Üniversitesi birimlerini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Aydın Eğitim Güncel Haberler

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