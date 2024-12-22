Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
Şam'daki zirvede Bakan Fidan'dan tarihi mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
PKK/YPG için Suriye'de zaman daralıyor! Fidan açık açık söyledi
HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuşlar
Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi Yeniden Açılıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Hastanesi Yeniden Açılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yıkılıp yeniden inşa edilen tesisinin açılışını yarın düzenleyeceği törenle gerçekleştiriyor. Hastane, modern imkanlarıyla tüm hayvan türlerine sağlık hizmeti sunacak.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yenileme çalışmalarının ardından yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yeniden inşa edilen İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin açılışı dolayısıyla yarın Avcılar Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.

Hayvan Hastanesi, toplam 8 bin metrekarelik alanda 24 poliklinik ve 12 ameliyathane ile evcil, çiftlik, egzotik ve yaban hayvanlarına kadar tüm hayvan türlerine yönelik sağlık hizmeti sunacak.

Hastane, yılda 50 bin hasta muayenesi ve 6 binin üzerinde cerrahi ve jinekolojik operasyon kapasitesine sahip olacak.

Hayvan Hastanesinde, bünyesinde, MR, tomografi ve ultrasonografi gibi üniteleri barındıran ileri düzey radyoloji ünitesi, Türkiye'de ilk olan tam donanımlı yoğun bakım ünitesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve tüm hayvan türlerine uygun şekilde düzenlenmiş yatar hasta servisleri bulunuyor.

Türkiye'de ilk işitme testi merkezinin içinde bulunduğu hastanede, yürüme analizi merkezi de yer alıyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
img

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
img

ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
img

'Ne yapsam' diye kara kara düşünürken buldu, 5 ülkeye birden ihraç etmeye başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
Kapının önündeki ikram masasını görenler şaştı kaldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti

Son Dakika Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.