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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yaş Kutlaması

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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ajansın Türkiye'nin sesi olma yolundaki önemli katkılarına vurgu yaptı.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Üniversitenin resmi internet sitesinde " Anadolu Ajansı'nın 105'inci Yaşını Kutluyoruz " başlığıyla yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde Anadolu'nun bağımsızlık ruhunu dünyaya duyurmak amacıyla kurulan, tarafsız habercilik anlayışı, yaygın haber ağı ve güvenilir bilgi üretimiyle kamuoyunu aydınlatmaya devam eden Anadolu Ajansı 105 yaşında. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa olarak kurulduğu günden bu yana kamu yararı ve etik ilkeler doğrultusunda Türkiye'nin sesi olmayı sürdüren, yaygın haber ağıyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmada önemli bir görev üstlenen Anadolu Ajansı'nın 105'inci yaşını kutluyoruz."

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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