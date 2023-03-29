Nisana 2 gün kala kar sürprizi! İstanbul'un bazı kesimleri ve Ankara beyaza büründü

İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. Öte yandan Ankara genelinde de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde etkisini arttırarak mevsim normallerinde seyir edeceği öğrenildi.

BAŞKENT'TE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji, yurt genelinde Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'nin de yer aldığı 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Beklenen kar yağışı Ankara genelinde sabah saatlerinden itibaren başladı. Özellikle şehrin yüksek semtlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

BOLU DAĞI KESİMİNDE EKİPLER TEYAKKUZDA

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.