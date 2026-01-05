Ressam Teymur Ağalıoğlu'nun sanat anlayışı Zeytinburnu'nda konuşuldu

Zeytinburnu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Sergi Konuşmaları" etkinliğinde, "İstanbul'un son izlenimci ressamı" olarak tanınan Teymur Ağalıoğlu'nun sanat anlayışı ele alındı.

Kazlıçeşme Sanat'ta devam eden "Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi" adlı retrospektif sergi kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, sanatçının 50 yılı aşan kariyeri ve eserleri değerlendirildi.

Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yönettiği etkinliğe konuşmacı olarak katılan ressam ve öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem, empresyonizmin resim sanatındaki etkisinden bahsederek, "Empresyonist akımın en ciddi şekilde yürütülmesi Sovyetler Birliği döneminde olmuştu. Şu eleştiri gelir, 'Sanatçıları hapsettiler, empresyonizmden başka bir şey bilmiyorlardı.' denilir. Fakat öyle bir şey yok." dedi.

Erdem, empresyonizmde doğayla insanın bütünleştiğini belirterek, en büyük öğreticinin de bu anlamda doğa olduğunu söyledi.

Sanatın içinde pek çok tartışılacak konu bulunduğunu, ders verdiği öğrencileriyle de çeşitli konular üzerine konuştuklarını aktaran Erdem, baskı tekniklerinin ilgi alanı içerisinde bulunduğunu ve özel merakından dolayı bu alanda yoğun bir çaba harcadığını anlattı.

Basri Erdem, baskı tekniklerine dair, "Hangi yöntemle yaparsanız yapın, sonuç önemli ama sanatın kendi kurallarını da çiğneyip geçmemek lazım. Mesela Türkiye'de özgün baskı da çok tartışılan bir konu." diye konuştu.

Teymur Ağalıoğlu'nun "Tabiatın Yorulmaz Öğrencisi" adlı retrospektif sergisinde 165 resminin yer aldığını ve bunun büyük bir sayı olduğuna dikkati çeken Erdem, "Ben arkadaşımı kutluyorum. Çok büyük bir mutluluktur. Ayrıca böyle bir mekanda eserlerin sergilenmesi de önemli. Şu anda Türkiye'de sergi alanları var tabii ama bu tarihi dokuda yok gibi. İşlerin mekanla bütünleşmesi de ayrı bir konu." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul'un Son İzlenimci Ressamlarından Teymur Ağalıoğlu" başlığıyla gerçekleştirilen program, konuşmacıların soruları cevaplamasıyla sona erdi.