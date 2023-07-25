İstanbul'un kentsel dönüşümü için ilk istişare toplantısı yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla İstanbul'un kentsel dönüşüme hazırlanması için ilk istişare toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinden temsilcilerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin direktifleriyle İstanbul'u olası depremlere hazırlamak için ilk istişare toplantısı gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak Ankara'da gerçekleştirilen, 'İstanbul İlçeleri Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı'na; Kentsel Dönüşümden Sorumlu Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesinden uzman temsilciler katıldı. İstanbul'un kentsel dönüşümü konusunda izlenecek yol haritasının ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, "Afet gelmeden önce afetin hasarlarını gidermemiz lazım, 6 Şubat afetleri çok büyük bir şey. Benzerini İstanbul'da yaşamayalım istiyoruz" dedi.

İstanbul'un dönüşümünün hızlandırılması konusunda yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyen Bakan Mehmet Özhaseki'nin, 'Gerekirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırabiliriz' sözlerini hatırlatan Gürgen, "İstanbul'da öyle bir hazırlık yapalım ki 1-2 ay içerisinde, bununla ilgili gerekiyorsa kanun değişikliklerini hazırlayalım, gerekirse Meclisi bile olağanüstü toplantıya çağıralım. Yeni yasama dönemini bile beklemeyelim. Kanunları, mevzuatları çıkaralım, bir an önce işe başlayalım. Bu işle ilgili olarak kamuoyundan da yüzde 100 destek alacağımızı düşünüyorum. Yeter ki doğru işleri doğru şekilde tamamlayıp, doğru şekilde uygulayalım. İstanbul dönüştürülmesi gereken bir şehir. Eğer dönüştürülmezse de ne gibi bir afetle karşılaşacağımız ortadadır" ifadelerini kullandı. Toplantıya katılan belediye temsilcileri de, İstanbul'un dönüşümü konusunda görüş ve önerilerini dile getirdi.