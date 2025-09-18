İstanbul'un Art Deco Mirası, Brüksel'de Sergilendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Art Deco Köprüleri: İstanbul'dan Brüksel'e Gizli Bir Miras"(Bridging Art Deco: A Hidden Heritage from İstanbul to Brussels) sergisi açıldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin'in ev sahipliğinde düzenlenen sergi, AB Daimi Temsilciliği binasında sanatseverlerle buluştu.

Beinsitu Sürdürülebilirlik Enstitüsü, DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen serginin açılışına çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, açılışta yaptığı konuşmada, 1999'dan bu yana her yıl eylül ayında, Avrupa Kültür Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin Avrupa Konseyi ve AB Komisyonu'nun ortak girişimi olan Avrupa Miras Günleri'ne katıldığını anımsatarak, bu yılın temasının "Art Deco, Roaring Twenties, Crash Years" (Art Deco, Kükreyen Yirmiler, Çöküş Yılları) olduğunu belirtti.

AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye'nin Avrupa Miras Günleri'nin ortak değerleri, tarihi ve daha barışçıl, birleşik ve kapsayıcı bir Avrupa için ortak özlemleri hatırlattığına inandığını vurgulayan Kaymakcı, "Bugün, yalnızca kutlamak için değil, aynı zamanda sanatın evrensel diliyle düşünmek için de bir araya geliyoruz." dedi.

Kaymakcı, Art Deco akımının kökenleri Paris'e dayansa da başta Brüksel ve İstanbul olmak üzere birçok Avrupa şehrinde yaygın olarak benimsendiğini ve uygulandığını dile getirerek, "İstanbul'da Art Deco, yalnızca ithal bir stil olarak değil, aynı zamanda yerel mimari hafızaya uyarlanmış bir estetik olarak da karşımıza çıkıyor. Modernleşme, sanayileşme ve Avrupa kimliği arayışıyla iç içe geçmiş durumda." diye konuştu.

Kaymakcı, serginin İstanbul'un Art Deco'yu yalnızca mimaride değil, yaşam tarzında da yansıttığı özgün bir şekilde nasıl yorumladığını ve benimsediğini gözler önüne sereceğini kaydederek, sergiye destek veren Kurukahveci Mehmet Efendi ile Brüksel'deki Türkiye Büyükelçiliği'ne teşekkürlerini iletti.

İki ülkeyi birbirine bağlayan köprü

Brüksel Büyükelçisi Tantekin de Türkiye ve Belçika ilişkilerinin tarihe dayanarak Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzandığını belirtti.

Türkiye'yi Belçika'ya bağlayan birçok köprü bulunduğunu ifade eden Tantekin, bunlardan birinin de Art Deco olduğuna, Türkiye'yi Belçika'ya, İstanbul'u Brüksel'e bağladığına işaret etti.

İstanbul'un gizli kalmış Art Deco mirası gün ışığına çıktı

Beinsitu Sürdürülebilirlik Enstitüsü Proje Direktörü Aslı İngin ise "Bu sergiyle İstanbul'un saklı Art Deco mirasını aslında Brüksel'e getirdik." dedi.

İstanbul'un gizli kalmış Art Deco mirasını gün ışığına çıkarmayı hedeflediklerini belirten İngin, "Çok derinlikli bir arka plan çalışması oldu. Arşiv taramaları, çeşitli kaynaklardan, yeni fotoğraf çekimleri, öğrencilerle ve akademisyenlerle ve yeni mezunlarla, mimarlıkla ilgili alanlardan kişilerle çalıştık. Umarız başka şehirlere de bunu taşımaya devam ederiz." diye konuştu.

İngin, serginin iki bölümden oluştuğunu, birinin İstanbul'da öne çıkan Art Deco yapıları olduğunu, bunlar arasında Kurukahveci Mehmet Efendi binası, Atatürk'ün Florya Köşkü ve İstanbul Gözlem Evi'nin yer aldığını, ikinci bölümde ise birçok Art Deco eserin bir arada bulunduğu Talimhane semtinin sergilendiğini kaydetti.

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu Eşbaşkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Ebru Omay Polat da modern mimari mirasını korumakla ilgili çalışan uluslararası bir ekibin parçası olduklarını ve özellikle bu dönem yapılarıyla ilgilendiklerini anlattı.

Serginin çalıştay kısmında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de temsilen burada bulunduğunu belirten Polat, sergiyi mümkün kılan Büyükelçi Kaymakcı ile Tantekin'e teşekkürlerini iletti.

Polat, serginin gelecekte yapılacak işbirlikleri için bir başlangıç olmasını dilediğini kaydetti.