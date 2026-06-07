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İstanbul'un 7 ilçesinde bazı mahallelerde ara seçim heyecanı

İstanbul'un 7 ilçesinde bazı mahallelerde ara seçim heyecanı
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İstanbul'un 7 ilçesindeki bazı mahallelerde vatandaşlar, ölüm ve istifa gibi nedenlerle boşalan muhtarlık için ara seçimde oy kullanmaya başladı. Şişli Gülbahar Mahallesi'nde 42 sandık kurulurken, oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek.

İstanbul'un 7 ilçesindeki bazı mahallelerde vatandaşlar ara seçimde yeni muhtarları belirlemek için sandık başına gitti.

Şişli'de Gülbahar Mahallesi'ndeki Selim Sırrı Tarcan İlkokulu'nda kurulan 42 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Görevi başındayken vefat eden Muhtar Kemal Şen'in yerine seçilecek muhtar için seçmenler sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Sandık başına kimlik kontrolü yapılan seçmenler, görevlilerin kendilerine ilettiği pusulalarla oylarını kullandı.

YSK tarafından kanun gereği ara seçim kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilen 7 ilçedeki bazı mahallelerde de sandıklar kuruldu.

Bu kapsamda, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Muhtarlık seçimi yapılacak diğer mahalleler şu şekilde:

"Bayrampaşa'daki Yenidoğan Mahallesi, Fatih'teki Haseki Sultan Mahallesi, Fatih'teki Sarıdemir Mahallesi, Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi, Pendik'teki Bahçelievler Mahallesi, Ümraniye'deki Topağacı Mahallesi ile Arnavutköy'deki Mavigöl Mahallesi."

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
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