İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 5. Yılını Kutluyor

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 5-18 Eylül tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek. Festivalde uluslararası sanatçılar ve masterclass programları ile dolu bir etkinlik takvimi sunulacak.

"Nota Nota Dostluk" sloganıyla bu yıl 5. yaşını kutlayan "İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali", 5-18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda konserler, söyleşiler ve masterclass programları gerçekleşecek.

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, 11 Eylül'de uluslararası alanda tanınan seçkin solist ve oda müziği sanatçılarını aynı sahnede buluşturacak

Uluslararası başarılarıyla tanınan Türk kemancı Veriko Tchumburidze, çellist Nil Kocamangil ve viyolacı Orhan Çelebi, dünyanın önde gelen kemancılarından Andrey Baranov, oda müziğinin aranan isimlerinden viyolacı Nora Romanoff-Schwarzberg ve çellist Gary Hoffman ile aynı sahneyi paylaşacak.

Jonglör Jay Gilligan, 14 Eylül'de Stockholm Syndrome Ensemble'ın ilk Türkiye konserinde topluluğa eşlik edecek.

İBB Kültür tarafından düzenlenen festivalin biletleri Biletix'ten, ücretsiz konser ve söyleşilerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

Çellist Gary Hoffman ayrıca 9 Eylül'de "İlham Veren Buluşmalar" adlı söyleşi serisine konuk olacak.

Prof. Dora Schwarzberg'in keman masterclassının kapanış konseri, 8 Eylül'de saat 15.00'te gerçekleşecek. Queen Elisabeth Music Chapel (Belçika) ve Curtis Institute of Music (ABD) gibi seçkin kurumlarda eğitmenlik yapan Prof. Gary Hoffman'ın 9-12 Eylül'de vereceği viyolonsel masterclassı ise 12 Eylül'de saat 12.30'da gerçekleşecek kapanış konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
