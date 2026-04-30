"İstanbul'u Koşuyorum" Asya Etabı Bu Pazar Koşulacak

(İSTANBUL) - 2016 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye'nin en sevilen yol koşusu yarışlarından biri olan "İstanbul'u Koşuyorum"un bu seneki Asya etabı 3 Mayıs Pazar günü Üsküdar parkurunda koşulacak. 5 binden fazla koşucunun kayıt yaptırdığı etkinliğin kit dağıtımı üç gün sürecek.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İBB Spor İstanbul tarafından 2016'dan bu yana her yıl düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum yarışlarının bu seneki Asya etabı için bekleyiş bu pazar günü sonlanıyor. 3 Mayıs Pazar günü Üsküdar parkurunda yapılacak yarışta koşucular 10K ve 5K olmak üzere iki ayrı kategoride ter dökecek.

Kontenjanları günler öncesinden dolan, 5 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı etkinlikte, 10K kategorisinde 3 bin 900, 5K kategorisinde ise bin 250 kişinin parkura çıkması bekleniyor.

K i t dağ ı t ı m ı üç gün sürecek

İstanbul'u Koşuyorum Asya etabına kayıt yaptıran sporcular, kitlerini 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Kanyon'un P1 katındaki İBB Spor İstanbul stantlarından alabilecek. Kit dağıtımı 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 10.00-19.00, 2 Mayıs'ta ise 10.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. 14 yaş ve üzeri sporcuların katılabileceği 5K yarışı saat 08.00'de start alacak. 16 yaş ve üzeri koşuculara açık olan 10K yarışı ise saat 09.15'te başlayacak.

Yarışta zaman limiti 5K için 50 dakika, 10K için ise 90 dakika olarak uygulanacak. 10K parkurunu 90 dakika içinde tamamlayan koşucular, 1 Kasım'da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48'inci İstanbul Maratonu'ndaki 15,5K kategorisine kayıt yaptırma kriterini de karşılamış olacak.

Toplam 186 b i n l i ra para ödülü

İstanbul'u Koşuyorum Asya etabında yarıştıkları kategoride dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

10K kategorisinde kadınlar ve erkekler genel klasmanında ilk 8'e giren sporcular para ödülünün sahibi olacak. Birincilere 25 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 15 bin TL, dördüncülere 10 bin TL, beşincilere 8 bin TL, altıncılara 6 bin TL, yedincilere 5 bin TL, sekizincilere ise 4 bin TL ödül verilecek.

5K kategorisinde ise kadınlar ve erkekler genel klasmanında kürsüye çıkan sporcular Sportive'den hediye çeki kazanacak. Birincilere 10 bin TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere ise 5 bin TL değerinde hediye çeki verilecek.

10K'da 13 farkl ı yaş grubunda kupa heyecan ı

İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı, belirlenen 13 farklı yaş grubunda da rekabete sahne olacak. İlk üçe girenlere kupanın verileceği yaş grupları dağılımı ise şöyle olacak: 16-19 / 20-23 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+

Üsküdar manzaras ı koşuculara eşl i k edecek

Üsküdar sahil hattının eşsiz manzarasında gerçekleştirilecek İstanbul'u Koşuyorum Asya etabında yarış günü sıcaklığın en düşük 6, en yüksek 13 derece olması beklenirken yarış parkurları da şu şekilde olacak:

10K parkuru:

Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecek. Buradan "U" dönüşü yapan yarış, aynı yol üzerinden sahil yolu boyunca Üsküdar Meydan, Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Beylerbeyi Askeri Kışlası önüne kadar devam edecek. Buradan ikinci "U" dönüşünü yapan yarış, Abdullah Ağa Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Paşa Limanı Caddesi bitiminde Üsküdar Meydanı'na kadar devam edecek. Parkurun 9K'lık bölümü bu şekilde tamamlanırken 10K'yı tamamlamak amacıyla yarış tekrar Harem yönüne doğru 500 metre ekstra (dönüş ile birlikte bin metre) bir mesafe daha koşulacak ve yarış, buradan geri dönerek başladığı yer olan Üsküdar Meydanı'nda son bulacak.

5K parkuru:

Paşa Limanı Caddesi Vapur İskelesi önünden başlayacak yarış, Harem istikametine doğru Üsküdar Harem Sahil Yolu birleşiminden itibaren Harem'e kadar devam edecekt Buradan "U" dönüşü yapan yarış, aynı yol üzerinden Üsküdar sahil yolu boyunca Üsküdar Meydanı, Paşa Limanı Caddesi geçilecek. İETT peronlarını bitiminden ikinci defa "U" dönüşü yapan yarış, başladığı yer olan Üsküdar Meydanı'nda son bulacak.

Tedarik sponsorları Sportive, Fellas, medya sponsoru Metro FM ve mekan sponsoru Kanyon'un destekleriyle düzenlenecek İstanbul'u Koşuyorum Asya etabı ile ilgili diğer tüm detaylara istanbulukosuyorum.istanbul/istanbulu-kosuyorum-asya-etabi-2026 web sitesinden ulaşılabilir.

P azar günü bu yollar kapal ı olacak

İstanbul'u Koşuyorum yarışı nedeniyle Anadolu Yakası'nın Üsküdar ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 3 Mayıs Pazar günü 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde:

Üsküdar- Harem İstikameti Paşa Limanı Caddesi, Üsküdar Harem Sahil Yolu, Harem Teslisiye Bot İstasyonu "U" dönüşü, Harem- Beylerbeyi İstikameti, Öğdül Sokak, Şemsi Paşa Bostanı Sokak, Şemsi Paşa Caddesi, Şemsi Sinan Caddesi, Üsküdar Işıklar, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Kurşunlu Medrese Sokak, Hüseyin Baykara Sokak, Nacak sokak, 2'nci Nacak Sokak, Paşa Limanı Caddesi, Tahtalı Bostan Sokak, İcadiye Caddesi, Üryanizade Sokak, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Yenigün Sokak, Babanakkaş Sokağı, Kuzguncuk Gazhanesi Sokak, Mesa Çıkmazı, Abdullahağa Caddesi.

İstanbul'u K oşuyorum A sya etab ı yar ı ş program ı

5K yarışı:

Trafik Kapama: 06.00-12.00

Alana Giriş: 07.15

Isınma: 07.40-07.50

Start: 08.00

Zaman Limiti: 50 dk (08.00-08.50)

Ödül Töreni: 11.00

Kapanış: 11.30

Trafik Kapama: 06.00-12.00

Alana Giriş: 07.15

Isınma: 08.50-09.00

Start: 09.15

Zaman Limiti: 90 dk (09.15-10.45)

Ödül Töreni: 11.00

Kapanış: 11.30



Kaynak: ANKA

10K yarışı: