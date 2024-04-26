İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde Bombalı Saldırı Davasında Karar

Haber: GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin ölümü, 99 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya ilişkin davada bombalı paketi caddeye bırakan Ahlam Albashir, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs'ten 99 kez 18 yıl hapis, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan da 12 yıl olmak üzere toplam bin 794 yıl, kendisine yardım edenlerse bin 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen, 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Ahlam Albashir ve 4 sanık getirildi, bazı sanıklar Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Bazı sanıkların üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimaline karşın ek savunmaları alındı.

Sanıklardan Fatma Berkel ek savunmasında, "Bilmiyorum hiç görmedim. Ne silah gördüm ne başka bir şey. Ben onların neden bizim yanımıza geldiklerini bilmiyordum. O dönem hamileydim, psikolojik olarak iyi değildim. Ben ona sadece siz buraya neden geldiniz dedim. Buraya yaşamaya geldiklerini tutanamazlarsa gideceklerini söyledi. Dışarda küçük bir kızım var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Ahmet Carkes ek savunmasında şunları söyledi:

"Bu olayla bir alakam yoktur, Esenler'den almaya gittiğimde hayatımda ilk defa görüyordum. Amacım onu bi yerden bir yere götürmekti, çünkü korsan taksicilik yapıyorum. Onunla ilgim yok. Sadece Türkiyeye yeni geldiğini Avrupa'ya gideceğini biliyordum. Diğer insanların da hiçbirini tanımıyorum. Vatandaşlık almak için 2 ayım kalmıştı. Terör örgütüyle bağlantım olsaydı vermezlerdi. Bana yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum."

"BAŞKANLA BAŞBAŞA KONUŞMAK İSTİYORUM"

Ahlam Albashir ise karar öncesi son sözleri sorulduğunda, "Kendimi savunmayacağım. Bana vereceğiniz herhangi bir hükmü cezayı kabul ediyorum. Ahmet Carkes'in hiçbir şeyden haberi yoktur. Ahmet telefonu kırdığında hiçbir şeyden haberi yoktu. Amad Haj Hasan'nın evinde 3 gün kaldım. Ferhat ve Fatma'yı da sadece evde gördüm. Bu insanların hiçbirinin alakası yok. Sayın başkanla baş başa konuşmak istiyorum"

AHLAM ALBASHİR'E BİN 794 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ahlam Albashir hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs'ten 99 kez 18 yıl hapis, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 12 yıl hapis ve 22 bin TL para cezası verdi.

İKİ SANIĞA BİN 35 YIL HAPİS

Mahkeme Fatma Berkel ve Ferhat Habeş hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım", "tasarlayarak bombalama süretiyle kasten öldürmeye yardım", "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım", "tasarlayarak bomba suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçundan" ve "silah sağlama" suçlarından toplamda bin 35 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILLIĞI"NDAN CEZA

Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatica El Kurdi ve Salih Carkes hakkında mahkeme, "suçluyu kayırma" suçundan 4'er yıl, Hüseyin Güneş, Mahmud Elabid, Mahmut El Yusuf, Süleyman Güder, Tareq Alkhatib, "göçmen kaçakçılığı" suçundan 6 yıl hapis cezası ve 30 bin TL para cezasına, Hazni Gölge hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 9 yıl ve 60 bin TL para cezası verdi.

2 SANIĞA AYRI AYRI 17 YIL HAPİS

Sanıklar Ammar Jarkas ile Ahmet Carkes, 'göçmen kaçakçılığı', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından toplamda 17 yıl hapis ve 60 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki sanığın da diğer suçlamalardan beraatına karar verdi. Mahkeme diğer 12 sanık hakkında ise beraatlarına hükmetti.

4 SANIK TAHLİYE OLDU, 10 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Heyet, tutuklu bulunan sanıklardan Hüseyin Güneş, Ahmad Alhaj Mwas, Amad Haj Hasan ve Hasan Ali'nin tahliyesine, haklarında yakalama kararı bulunan sanıkalar Sabri Ok, Hülya Oran, Ferhat Abdi Şahin, Layika Gültekin, Bilal Elhacmaos, Velid Halid, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin, Saliha Bişkin ve Khalil Manja Hussein'in dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Ağır hapse çarptırılan sanıklardan Fatme Berkel kararın açıklanmasının ardından bayıldı. Ayılmasının ardından Ahlam Albashir'i göstererek, "Bunun için mi hapis yatacağım" diye sordu.