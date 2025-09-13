Haberler

Taksim'de kadına kapkaç şoku!

Taksim'de kadına kapkaç şoku!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR / -TAKSİM'de arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. isimli kadın, önlerinde bekleyen E.T. tarafından kapkaça uğradı.

Doğan Can CESUR / -TAKSİM'de arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. isimli kadın, önlerinde bekleyen E.T. tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadının peşinden metrelerce koştuğu şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ise tutuklandı.

Olay, 29 Ağustos saat 22.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. isimli bir kadın, önlerinde bekleyen şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın, olayın şokuyla şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Kadının metrelerce kovaladığı şüpheli E.T., Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

GÜVEN TİMLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Olay anı ve sonrası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan şüpheli E.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen cep telefonu ise sahibi D.Ç.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

TOGG'un yeni modeli yollarda! İlk teslimat Erdoğan'a yapıldı
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! İşte gözaltı kararı verilen isimler
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.