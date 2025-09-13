Taksim'de kadına kapkaç şoku!

Doğan Can CESUR / -TAKSİM'de arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. isimli kadın, önlerinde bekleyen E.T. tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadının peşinden metrelerce koştuğu şüpheli, Beyoğlu Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ise tutuklandı.

Olay, 29 Ağustos saat 22.15 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşıyla kaldırımda yürüyen D.Ç. isimli bir kadın, önlerinde bekleyen şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın, olayın şokuyla şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Kadının metrelerce kovaladığı şüpheli E.T., Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

GÜVEN TİMLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Olay anı ve sonrası güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan şüpheli E.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen cep telefonu ise sahibi D.Ç.'ye teslim edildi.