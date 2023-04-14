İstanbul Surları Çökme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Fatih'te Silivrikapı Mahallesi Hisaraltı Caddesi'nde tarihi surların bir bölümünün çökmesiyle 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kara surlarının yarattığı risk bir kez daha gündeme geldi. Tarihi surlar derin çatklakları ve yıkık görüntüleriyle dikkat çekerken, surlar evsizlerin barınağı haline geldi. Derin çatlakların dikkat çektiği görüntüler, müdahale edilmediği sürece yaşanabilecek en küçük bir olayda yıkılabileceği endişesini de beraberinde getirdi. Güvenlik sorunu nedeniyle insanların gezmeye çekindiği tarihi surların turizme kazandırılması için ise çalışmalar devam ediyor. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Belgradkapı ve Silivrikapı arasında yaklaşık 1 kilometreye yakın kısımda restorasyon çalışmalarının devam ettiğini, Mevlanakapı'da yaklaşık 500 metrelik alanda restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Silivrikapı'da bulunan tarihi mezar alanının da restorasyon çalışması tamamlanırken, Sulukule'de restorasyon devam ediyor. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, çökme tehlikesi olan duvarlara yaklaşan bölgelerin kapatılacağını, vatandaşların giriş ve çıkışlarının sınırlanarak güvenlik önlemi alınacağını ifade etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Feridun Çılı ise geçmişte yapılan yüzeysel restorasyonları eleştirerek, Bilim Kurulu'nun surlar ile yaptığı çalışmalarını anlattı.

"3 YERDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

"ÇÖKME TEHLİKESİ OLAN DUVARLARA YAKLAŞAN BÖLGELER KAPATILACAK"

"GECE SURLARA GİRMEYE ÇALIŞIP ORALARDA YAŞIYORLAR"

"İŞİMİZ BU, DİPLERİNE YANAŞMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"