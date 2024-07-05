İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul Anadolu yakasında sağanak yağış etkili oldu. Havanın bir anda kararmasıyla sokaklar sular altında kalırken, dolu şeklinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe uyarılar sonrası megakent İstanbul sağanak yağışın etkisi altına girdi.
İSTANBUL'DA GÜNDÜZ GECEYE DÖNDÜ
Gündüzün geceye dönmesiyle dolu şeklinde etkili olan yağış İstanbul sokaklarını sular altında bırakırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
ART ARDA DÜŞEN YILDIRIMLAR KORKU YARATTI
Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nı etkisi altına alan sağanak yağış öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nı da vurdu. Seyir halindeki araçlar bir anda kendilerini su birikintileri içinde bulurken, art arda düşen yıldırımlar da korku dolu anlar yaşattı.