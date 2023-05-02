İSTANBUL-SOYLU ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de vatandaşlarla bir araya geldi. Partililere seslenen Soylu, Mardin'de Pkk'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün kanının yerde kalmadığını belirterek, 'Bundan 3 gün önce yaptığımız bir operasyonda, Tokatlı bir evladımız, Mehmet'imiz şehit olmuştu. Evladımızın kanı yerde kalmadı. Evlatlarımız onun intikamını aldı dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferahevler'de partililerle bir araya geldi. Soylu yaptığı konuşmada 3 gün önce şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün kanının yerde kalmadığını belirterek, Bundan 3 gün önce yaptığımız bir operasyonda, Tokatlı bir evladımız, Mehmet'imiz şehit olmuştu. Evladımızın kanı yerde kalmadı. Evlatlarımız onun intikamını aldı. Biliyorsunuz 86 tane kaldı. Mardin'de de 11 tane var terörist. Şimdi biraz önce jandarma genel komutanımızla, Mardin Valimizle görüştüm. Evladımızın kanı yerde kalmadı. Evlatlarımız intikamını aldılar. Biraz sonra sarı torbaya girer. Hem de, evladımızı şehit ettiği silahıyla beraber yakalandı. ve sarı torbaya girecek halde. Eşini aradım. Kıymetli eşini aradım, tekrar başın sağ olsun dedim. Sana bir haber vermek istiyorum dedim. Eşinin, kahramanımızın kanı yerde kalmadı. Dedi ki '3 gündür, 4 gündür kendi kendimi yiyorum. Allah razı olsun, biraz gönlüm ferahladı' dedi' şeklinde konuştu.

BU MİLLETE HESAP SORABİLECEK EVET ENDAM DA YOK, BOY DA YOK, GÜÇTE YOK SENDE

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2019 yılında yaptığı bir konuşmayın hatırlatan Soylu, Biden, geçen gün konuşması tekrar yayınlandı. 2019'da diyor ki 'Türkiye burnunu çok büyüttü. O, Doğu Akdeniz'de gaz aramaya başladı. Tayyip Erdoğan'a bunun hesabını darbeyle sormak istedik. Soramadık. Şimdi seçimlerde soracağız.' diyor. Biden, Amerikan Başkanı sana ben buradan söylüyorum. Bu millete hesap sorabilecek, evet endam da yok, boy da yok, güçte yok sende diye konuştu.

SOYLU, MANSUR YAVAŞI HEDEF ALDI

Millet İttifakı Mitinglerine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Soylu, Ankara'daki Mansur Yavaş'ı çıkarmışlar. Güya o milliyetçi olacak da milleti o kandıracak. Ne diyor biliyor musunuz 'Eee PKK silah bırakırsa, eee ne olur PKK silah bırakırsa HDP ile PKK'ya hayır bundan sonra benimle beraberim, Seninle beraberiz demezse e bundan sonra devam edebilir. Biz o martavalları çok yedik. Onun ağzına da o lafı vermişler, onun ağzına da. Şunu söyleyeyim. Biz PKK'nın canına ot tıkadık. Biz sadece onları kendi sınırlarımız içerisinden değil, Suriye'den ve Irak'tan temizlemezsek namerdiz dedi.

SOYLU VE ÇAĞATAY KILIÇ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Soylu'nun konuşmasının ardından, Merve Kaymak ve Barış Tekeş çiftinin nikahı kıyıldı. Çiftin şahitliğini Soylu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç yaptı. Nikah cüzdanını geline teslim eden Soylu, Güzel bir mutluluğa, bizler resmi şahitleriz. Sizlerde fahri şahitler olarak, hep beraber mutlu bir şekilde şehadetlik ettik. Aynı zamanda sayın cumhurbaşkanımızın da sözünü asla unutmayın. Bu cüzdan ikinizden birisinde. Biz Müslümanız, öteki dünyada neyi murad ediyoruz, cenneti. Bizim inancımız, bizim dinimiz cenneti kimin ayaklarının altına verdi Bizim dinimiz işi baştan tayin etti ve tasdik etti. Bu cüzdan senin hakkın. Biz bu cüzdanı sana teslim edeceğiz. Aynı zamanda, çocukların yetişmesi de sana teslim edeceğiz. Aynı zamanda sabrı sana teslim edeceğiz. Aynı zamanda Barış'ı sana teslim edeceğiz diye konuştu. Soylu, makam aracı olarak kullandığı Togg'u da çifte gelin arabası olarak tahsis etti.