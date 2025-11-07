Haberler

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 4-7 Aralık'ta Başlıyor

Güncelleme:
Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen 6. İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF), 4-7 Aralık tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluşacak. Fuar, çağdaş ve klasik sanat ile antika eserleri bir araya getiriyor ve çeşitli etkinlikler sunuyor.

Demos Fuarcılık tarafından 6'ncısı düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF), 4-7 Aralık'ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Demor Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre 3 Aralık'ta VIP ön izlemeye açık olacak fuar, 11.00-19.00 saatlerinde sanatseverleri ağırlayacak.

Çağdaş ve klasik sanat ile antika eserleri bir araya getiren fuarda resimden heykele, fotoğraftan tasarıma uzanan eserler görülebilecek.

Ziyaretçiler, sergilerin yanı sıra fuar kapsamındaki söyleşi, panel ve özel etkinliklere de katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demos Fuarcılık Genel Müdürü Sebahattin Aslan, fuarın 2024'te 400'ü aşkın sanatçı ile 35 galeriyi bir araya getirdiğini ve yaklaşık 45 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Bu yoğun ilgi sanatın artık sadece belli çevrelerle sınırlı kalmadığını, toplumun her kesiminde karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu yıl fuarda yaklaşık 500 sanatçı ve 40 galeri eserlerini sergileyecek. IAAF 2025 ile Türk sanatını uluslararası arenaya taşıma hedefimiz doğrultusunda fuarı daha görünür hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fuara dair detaylı bilgiye "iaafistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
