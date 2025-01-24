İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde 'Boyut Farkı' Sergisi Açıldı

Lale ve Cengiz Akıncı çifti tarafından İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne (İRHM) bağışlanan koleksiyonun ikinci seçkisi olan "Boyut Farkı" sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açıldı.

Küratörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kayaalp'in, sanat danışmanlığını Ebru Nalan Sülün'ün üstlendiği serginin açılışında konuşan İRHM Müdür Vekili Aygül Uzun Yavaşoğlu, "Sergimiz, Lale-Cengiz Akıncı'nın çok kıymetli koleksiyonlarından oluşuyor. Burada birçok değerli arkadaşımızın emeği var ve bu değerli koleksiyonun müzemize kazandırıldığı için çok mutluyuz." dedi.

Küratör Kayaalp, İRHM'nin Türkiye'nin ilk ulusal müzesini olduğuna işaret ederek, "Müzemiz hala ülkemizin en önemli modern sanat müzesidir. Müzede bulunan koleksiyonlar, aslında modern sanat serüvenimizin bir özetidir. Şimdi bu kıymetli hikayeye önemli bir parça daha ekliyoruz. Bunun için son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Lale ve Cengiz Akıncı'nın koleksiyonlarının ilk parçalarını 2023'te müzeye bağışladıklarını aktaran Kayaalp, şunları kaydetti:

"2023 yılının eylül ayında bu koleksiyonu 'ARTI 700' adıyla müzemizde sergilemiştik. O sergide, 160 resim ve 3 heykel sanatseverlerle buluşmuştu. Bugün bu koleksiyonun ikinci bölümünü sergilemenin sevincini taşıyoruz. Sergimiz, heykeller, seramikler ve cam işlerinden oluşan zengin bir çeşitliliğe sahip. 'Boyut Farkı' sergisi, sadece müzemiz için değil, Türk sanatı ve sergileme tarihi için de çok önemli bir anlama sahip. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

"Asıl teveccüh gösterilmesi gereken koleksiyon değil, Türk sanatçıları"

Koleksiyoner Cengiz Akıncı da eşiyle birlikte bu koleksiyonu 1983 yılında oluşturmaya başladıklarını söyleyerek, "Ben, koleksiyonerliğe 16 yaşında başladım. Hem eşim hem de ben akademisyen kökenli bir ailenin çocuklarıyız. Ailemizden aldığımız entelektüel altyapı doğrultusunda bu koleksiyonu oluştururken Türk sanatının en önemli isimlerini ve yapıtlarını koleksiyonumuzda bir araya getirmeye çalıştık." diye konuştu.

Koleksiyonun böyle bir kurumun bünyesinde sanatseverlerle buluşacak olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Akıncı, "Asıl teveccüh gösterilmesi gerekenin koleksiyon değil, Türk sanatçıları olduğunu düşünüyorum. Bize bir koleksiyon oluşturma fikrini veren sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu ise serginin çok önemli bir koleksiyonu içinde barındırdığının altını çizerek, şunları söyledi:

"İRHM, Türkiye'nin ilk plastik sanatlar müzesi olarak, 1937'de Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi'nde kuruldu. Müzemiz kuruluşundan bu yana Türk sanatının en önemli eserlerine ev sahipliği yaptı. İRHM, bugün yaklaşık 12 bin eseri içinde barındıran zengin bir koleksiyonuyla sanatseverlere hizmet vermektedir. Lale-Cengiz Akıncı çiftinin müzemize 1,5 sene arayla yaptıkları bağışlar, Türk sanatının gelişimine önemli bir katkı sunmaktadır."

Sergi açılışında ayrıca "2024 Naile Akıncı Sanat Ödülü"nü kazanan Burcu Özyılmaz'a ödül takdim edildi.

"Boyut Farkı" başlıklı ikinci sergide, Halil Paşa, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Hüseyin Gezer, Zeki Kocamemi, Ali Avni Çelebi, Hale Asaf, Zühtü Müridoğlu, Leopold Levy, Nuri İyem, İsmail Hakkı Oygar, Hakkı İzet, Vedat Ar, Avni Arbaş, Zeki Faik İzer, Burhan Uygur, Naile Akıncı, Eşref Üren, Neş'e Erdok, Tiraje Dikmen, Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neşet Günal, Şükriye Dikmen, Kuzgun Acar, Turan Erol, Fethi Arda, Adnan Turani, Fethi Kayaalp, Leyla Gamsız, Tülin Ayta, Attila Galatalı, Ruzin Galatalı Gerçin, Alev Ebuzziya, Bingül Başarır, Ömür Bakırer, Devrim Erbil, Meriç Hızal, Rahmi Aksungur, Melike Abasıyanık Kurtiç, Jale Yılmabaşar ve Füreya Koral'ın eserleri bulunuyor.

Lale-Cengiz Akıncı çiftinin uzun yıllara dayanan ve TÜYAP 19. Uluslararası Sanat Fuarı'nda "Koleksiyoner Onur Ödülü"nü layık görülen koleksiyonlarının ikinci bölümünün yer aldığı "Boyut Farkı" sergisi, 28 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.