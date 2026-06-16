İstanbul Photo Awards 12. Sergisi Ankara’da Açıldı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Anadolu Ajansı olarak 12'nci yılını yaptığımız İstanbul Photo Awards'ta fotoğrafın sanat, estetik ve haberle buluşmasını amaçladık. Tam 12 yıldır büyük bir disiplinle bu amaç doğrultusunda dünyanın en iyi fotoğrafçılarını, dünyanın en iyi jürisiyle bir araya getirdik." dedi.

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards" yarışmasının sergi açılışı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ün ev sahipliğinde AAtölye Sergi Salonu'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da katıldığı serginin açılışında konuşma yapan Karagöz, İstanbul Photo Awards'un bu yıl 12'ncisinin düzenlendiğini belirterek 12 yıldır dünyanın en iyi fotoğraflarını ve en iyi fotoğrafçılarını, sektör temsilcileri ile fotoğrafseverlerle buluşturduklarını söyledi.

AA tarafından organize edilen İstanbul Photo Awards'un bugüne kadar binlerce fotoğrafçının on binlerce fotoğrafını değerlendirdiğini aktaran Karagöz, organizasyonun her yıl daha da büyüyerek artan büyük bir ilgiyle yoluna devam ettiğini ifade etti.

Karagöz, bu yıl yarışmaya gönderilen 19 bin fotoğraf arasından seçilen 165 eserin Ankara'daki AAtölye'de açılan sergide yer aldığını dile getirdi.

Bu fotoğrafların her birinin uluslararası jüri üyeleri tarafından seçildiğine dikkati çeken Karagöz, İstanbul Photo Awards jürisinin dünyanın en iyi fotoğrafçılarından oluştuğunu ve ödül alan fotoğrafların uluslararası düzeyde başka fotoğraf yarışmalarından da ödül aldığını vurguladı.

Karagöz, bu durumun İstanbul Photo Awards'un disiplinini, değerini ve önemini gösteren temel argümanlardan biri olduğuna işaret ederek, "Anadolu Ajansı olarak 12'ncisini yaptığımız İstanbul Photo Awards'ta fotoğrafın sanat, estetik ve haberle buluşmasını amaçladık. Tam 12 yıldır büyük bir disiplinle bu amaç doğrultusunda dünyanın en iyi fotoğrafçılarını, dünyanın en iyi jürisiyle bir araya getirdik." diye konuştu.

Dünyada başka fotoğraf yarışmaları da bulunduğunu belirten Karagöz, Anadolu Ajansının küresel rekabet vizyonu doğrultusunda bugün dünyanın en iyi fotoğraf yarışmalarından birisini düzenlediğinin altını çizerek İstanbul Photo Awards'un uluslararası fotoğraf alanında değer ve öneminin her platformda takdir edildiğini söyledi.

Photutorial'ın yaptığı araştırmaya ilişkin Karagöz, "Araştırmaya göre yılda 2,1 trilyon fotoğrafın çekildiği tahmin ediliyor. Bu, tüm dünyada, günde 5,3 milyar fotoğraf demek. Özellikle kitle iletişim teknolojilerinin çok daha erişilebilir olması sayesinde milyarlarca fotoğrafı her an çekiyoruz. Bu fotoğraflar çoğaldıkça değeri düşüyor. Fakat haberin sanat ve estetikle buluştuğu bazı fotoğraflar da o milyarlarca fotoğrafın arasından sıyrılıyor." ifadelerini kullandı.

"Fotoğrafın ömrü yüzyıllara hitap eder"

Serdar Karagöz, sergide haberin sanat ve estetikle buluştuğu en iyi fotoğraf örneklerinin yer aldığına işaret ederek "Fotoğrafın ömrü nasıl olur? Bazen sonsuzu bulur, bazen çok uzun olur ama şunu biliyoruz olayların ömründen, kişilerin ömründen daha uzun olur fotoğrafın ömrü çünkü fotoğraf silinmez bir kayıttır. Bir de bunu sanat ve estetikle buluşturduğumuzda, işte o fotoğrafın ömrü yüzyıllara hitap eder." değerlendirmesinde bulundu.

Karagöz, fotoğrafın spor, çevre ve yaşam gibi birçok alanı bulunduğunu anımsatarak Anadolu Ajansının özellikle çatışma bölgelerinde görev yapan fotomuhabirleri sayesinde bugün dünyanın en iyi haber ajanslarından biri haline geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansının bundan 10 yıl önceki hedefinin dünyanın en iyi 10 haber ajansından biri olmak olduğunu aktaran Karagöz, bugün bu hedefi revize ettiklerini ve AA'nın dünyanın en iyi 3 haber ajansından biri olması gerektiğini ifade ettiklerini, ileriki yıllarda ise Anadolu Ajansını dünyanın en iyi 3 haber ajansı arasından en iyisi olma iddiasını da gerçekçi bir zemine oturtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Karagöz, Anadolu Ajansını dünyada kıymetli ve önemli kılan unsurun, söylemeyeni söylemek ve gösterilemeyeni göstermek olduğunu belirterek, "Özellikle Gazze soykırımında rakip haber ajansları mümkün olduğunca soykırımı karartma eğilimindeyken Anadolu Ajansı çekmiş olduğu fotoğraflarla, yapmış olduğu haberlerle bu soykırımı hem dünyaya duyurmak hem de tekrarlanmaması için çok güçlü bir kayıt ve kanıt sunmak şeklinde bir stratejiye dökmüştür." diye konuştu.

"Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitapları tarihe önemli bir kayıt düşüyor"

Serdar Karagöz, AA'nın yayımladığı "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" kitaplarıyla tarihe kayıt düştüğünü vurgulayarak "Kanıt" kitabında yer alan fotoğrafların ömrünün ilelebet süreceğini ve yaşanan soykırımın hiçbir zaman unutturmayacağını söyledi.

Sergide çok kıymetli eserlerin yer aldığını ifade eden Karagöz, jüri üyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da soykırıma kayıtsız kalmadığına işaret ederek "Jüri, İstanbul Photo Awards'un birincilik fotoğrafını Gazze'den seçti. Birincilik fotoğrafımız, 2 yaşındaki bir çocuğun açlık hikayesini anlatıyor." dedi.

Karagöz, bu yılki sergide jürinin oldukça geniş bir seçki oluşturduğunu belirterek Kaliforniya'daki orman yangınlarından Sudan'daki hayvan rehabilitasyon ve geleneksel spor ritüellerine, Japonya'dan yapay zekayla kurulan samimi ilişkilerden Afgan çocukların yaşam mücadelesine kadar birçok farklı konuya yer verildiğini söyledi.

Sergide ayrıca savaş sonrası Suriye'nin yeniden inşa edilmesi, yeni bir çevre sorunu olarak uzay enkazı, Ukrayna'nın kültürel mirasından portreler ve Kenyalı bir topluluğun dinamik günlük yaşamı gibi dünyanın farklı bölgelerinden karelerin de bulunduğunu aktaran Karagöz, İstanbul Photo Awards'un dünyanın farklı coğrafyalarından güçlü hikayeleri bir araya getiren seçkisiyle tamamlandığını ifade etti.

Karagöz, İstanbul Photo Awards'un bu yılki ilk sergisinin Ankara'da açıldığını; ikinci, üçüncü ve dördüncü sergilerin ise İstanbul'da açılacağını belirtti.

Bu yıl yine İtalya'da da sergi düzenleneceğini aktaran Karagöz, tüm bu organizasyonlarda fotoğrafa gönül verenlerin seçkide yer alan karelerin gerçekten yılın en iyi fotoğrafları olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Sergiye, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Yılmaz, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, büyükelçiler ve basın mensupları katıldı.

İstanbul Photo Awards 2026

AA'nın İstanbul Photo Awards 2026 yarışmasına yaklaşık 19 bin fotoğrafla başvuru yapıldı ve 10 kategoride 26 fotoğrafçı ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından bu yıl Filistinli fotoğrafçı Haitham Imad'ın EPA için çektiği "Gazze, Umut Yok" başlıklı eseri "Yılın Fotoğrafı" ödülüne değer bulundu.

Yarışmada, "Seri Haber" kategorisinde Associated Press (AP) fotoğrafçısı Jehad Alsharfi, Gazze Şeridi'nde yaşanan açlık sorununu çarpıcı şekilde ele alan serisiyle birinciliğe layık görüldü.

Şili'de düzenlenen 2025 UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'ndaki çarpışma anını belgeleyen kareyle SWpix fotoğrafçısı Alex Whitehead, "Tekil Spor" kategorisinde, Sudan'da yüzyıllardır sürdürülen Nuba güreşi geleneğini konu alan çalışmasıyla "Seri Spor" kategorisinde Tariq Zaidi birinci oldu.

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde, mamut yavrusu fosili incelemesini Agence France-Presse (AFP) için fotoğraflayan Olesya Kurpyayeva birincilik ödülüne değer görüldü.

Jüri, Josh Edelson'un Agence France-Presse AFP için Kaliforniya yangınlarının dehşet verici anlarını belgelediği çalışmasını "Seri Doğa ve Çevre" birincisi olarak belirledi.

Filistin'deki ölümcül açlık sorununu çarpıcı biçimde belgeleyen portresi ile The New York Times fotoğrafçısı Saher Alghorra "Tekil Portre" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Arez Ghaderi, Afganistan'daki tuğla fırınlarında çalışan çocukların portrelerinden oluşan "Kayıp Çocukluk" başlıklı serisi ile "Seri Portre" kategorisinde birinciliği elde etti.

İspanyol fotoğrafçı Diego Ibarra, Afgan kızların resmi olmayan açık hava okulunu belgeleyen fotoğrafı ile "Tekil Günlük Yaşam" kategorisi ve The New York Times için çektiği "Suriye'yi Yeniden Kurmak" başlıklı serisi ile de "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik ödüllerini aldı.

Toplam 10 kategoride 30 ödül verilen yarışmada, 58 bin dolar ödül dağıtıldı. Ödül alan fotoğraflar, yurt içinde ve dışında düzenlenecek serginin yanı sıra her yıl hazırlanan fotoğraf albümünde yer alacak.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmada ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilecek.