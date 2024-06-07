Üye Girişi
Haberler

İstanbul Müftülüğü, Zilhicce ayını Çamlıca Kulesi'nden gözlemledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Müftülüğü, Zilhicce ayı dolayısıyla Çamlıca Kulesi'nden Ay'ın şeklini gözlemledi. İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayına girilmesi münasebetiyle ayın şeklini izlemek üzere Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

İstanbul Müftülüğü, Zilhicce ayı dolayısıyla Çamlıca Kulesi'nden Ay'ın şeklini gözlemledi.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayına girilmesi münasebetiyle ayın şeklini izlemek üzere Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

Zilhicce ayının önemini kulede AA muhabirine anlatan Bülbül, İslam takvimine göre ibadetlerin Ay'ın hareketlerine göre düzenlendiğini söyledi.

Bülbül, Kurban Bayramı gününü hesaplamak üzere Hazreti Muhammed'in tavsiyesi üzerine hilali gözetleme operasyonu için kuleye çıktıklarını belirterek, "Havanın durumuna göre hilalin görülüp görülmeyeceğinden emin değiliz ama Peygamber Efendimizin bir sünneti. Her ne kadar bugün teknoloji gelişse de Ay'ın hangi hareketlerinin hangi saatte nerede ne şekilde olacağı belli olsa da biz bunu bir sünnet olarak tekrar yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ay gözlemleme işleminin Ramazan ayı hilali ve Kurban Bayramı günü için yılda iki kez yapıldığını aktaran Bülbül, "Zilhicce'nin 9. günü Arafat Dağı'na çıkış zamanıdır. Kurban Bayramı gününü sağlam tespit edebilmek için bu gözlemleri yapıyoruz. Gözlemin, bulunulan şehrin en yüksek tepesinden, görüşün en sağlam olduğu yerlerden yapılması yine Peygamber Efendimizin zamanında yapılan bir tavsiye. İstanbul özelinde Çamlıca Kulesi'nden daha yüksek bir mekan bulunmadığı için bugün buradayız." diye konuştu.

Bülbül, Ay'ın en karanlık döneminden yavaş yavaş ışığın görüldüğü en ince halini 20 dakika kadar gözlemleyeceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerini bildirdiği bir sistemi olduğunu ve vatandaşların bu sisteme güvenebileceğini kaydeden Bülbül, "Meraklı olan vatandaşlarımız da Ay'a bakabilirler. Onların da Ay'ı gözlemlemesi sünneti işleme manasında güzel bir davranış olur." diye konuştu.

Seyir terasından Güneş'in batışını takip eden Bülbül, bir süre bekledikten sonra gökyüzünde beliren Ay'ın ilk evresini gösteren ince hilal şeklini gözlemledi.

Kaynak: AA / Güncel

Zekeriya Bülbül Çamlıca Kulesi İstanbul Müftü Kültür İstanbul Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Bakmadan Geçme

Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?
Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title