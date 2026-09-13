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İstanbul Modern Sinema yeni sezonu "Muson Hayalleri" seçkisiyle açacak

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İstanbul Modern Sinema, yeni sezonunu 24 Eylül-4 Ekim arasında çağdaş Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan "Muson Hayalleri" başlıklı özel seçkiyle karşılayacak.

İstanbul Modern Sinema, yeni sezonunu 24 Eylül-4 Ekim arasında çağdaş Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan "Muson Hayalleri" başlıklı özel seçkiyle karşılayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in İstanbul Başkonsolosluğu, Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği ve Malezya'nın İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle hazırlanan program, Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 2020'li yıllara ait 11 filmi izleyiciyle buluşturacak.

Bölgenin toplumsal dönüşümlerini, siyasal gerilimlerini ve kimlik arayışlarını özgün sinema diliyle ele alan seçki, usta yönetmenler ile genç sinemacıların yapıtlarını bir araya getirecek.

Seçkide "Sunshine", "Dalgalar Taşır Bizi", "Ramlee'yi Bulmak", "İnsan Kaynağı", "Son Yemek", "Ormanın Meyveleriyiz", "İnsan Olmak", "Ufak Bir İş", "Cennete 9 Tapınak", "Altın Geyik" ve "Tumandok" filmleri yer alacak.

Kaynak: AA
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