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İstanbul Modern, restore edilen filmleri 22-27 Ekim'de 'Yeniden Perdede'de sunacak

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İstanbul Modern Sinema, son 15 yılda restore edilen Türk filmlerini 'Yeniden Perdede' seçkisiyle 22-27 Ekim'de sunacak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan etkinlikte konuk yönetmen ve oyuncular izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Modern Sinema, Türk sinemasının belleğinde iz bırakan filmleri yeniden perdeye taşıyan "Yeniden Perdede" seçkisini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 22-27 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinliğe konuk olacak yönetmen ve oyuncular, izleyiciyle bir araya gelecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi işbirliğiyle hazırlanan "Yeniden Perdede" programı, son 15 yılda restore edilen filmler üzerinden Türk sinemasının korunmasına yapılan katkıyı görünür kılacak.

Farklı dönemlerden sarsıcı yapımları aynı perdede buluşturan seçki, Türk sinemasının değişen anlatım biçimlerine, toplumsal hafızasına ve tanıklık ettiği dönüşümlere ışık tutacak.

Seçkide, Muhsin Ertuğrul'un 1935 tarihli "Aysel Bataklı Damın Kızı" filminden Metin Erksan'ın "Karanlık Dünya" ve "Yılanların Öcü"ne, Halit Refiğ'in "Gurbet Kuşları"ndan Erden Kıral'ın "Hakkari'de Bir Mevsim"ine kadar pek çok önemli yapım yer alacak.

Kaynak: AA
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