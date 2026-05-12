Kanada sinemasının farklı dönemlerinden yapımlar İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşuyor

İstanbul Modern Sinemanın, Toronto Uluslararası Film Festivali'nin "Top 10 Canadian Films" listesinden ilhamla hazırladığı "Kanada Top Ten" programı 14 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Modernden yapılan açıklamaya göre, Kanada İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, Kanada sinemasının farklı dönemlerinden öne çıkan 10 filmden 6'sı bu hafta izleyicinin beğenisine sunulacak.

Festival tarafından 2015'te eleştirmenler ve sinemacılar arasında yapılan anket sonucu oluşturulan "Top 10 Canadian Films" listesine dayanan seçkide, ülkenin sinema kültürünü şekillendiren yapımlar yer alıyor.

Program kapsamında gösterilecek filmlerden Tracey Deer imzalı 2020 yapımı "Beans", 1990'daki Oka Krizi'ni 12 yaşındaki bir Mohawk kızının gözünden aktarıyor.

Donald Shebib'in yönettiği 1970 yapımı "Yola Düşmek", Toronto'ya göç eden iki arkadaşın ekonomik mücadelelerini konu alıyor.

Atom Egoyan'ın 1997 yapımı "Başka Bir Dünya" filmi, okul otobüsü kazasının ardından küçük bir kasabanın yaşadığı yas sürecini anlatırken, Denys Arcand'ın 1989 yapımı "Montrealli İsa" filmi ise modern toplumda maneviyat ve tüketim kültürü arasındaki ilişkiyi sorguluyor.

Jean-Claude Lauzon'un yönettiği 1992 yapımı "Leolo", Montreal'de yaşayan bir çocuğun hayal dünyasına odaklanırken, Sarah Polley'nin 2012 yapımı belgeseli "Anlattığımız Hikayeler", aile, hafıza ve hikaye anlatıcılığı üzerine kişisel bir anlatı sunuyor.

Kimlik, aidiyet, hafıza, göç ve toplumsal dönüşüm temalarına odaklanan filmler, Kanada sinemasının farklı anlatım biçimlerini ve yaratıcı çeşitliliğini yansıtıyor.

Gösterimler 17 Mayıs'ta sona erecek.