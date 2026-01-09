Organize suç örgütüne yönelik 21 ildeki operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 21 ilde "Casperlar" suç örgütüne yapılan operasyonda 96 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "yeni nesil silahlı suç örgütleri"ne yönelik soruşturma işlemleri yürütüldüğü belirtildi.

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız'in sözde liderliğinde suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütü hakkında İstanbul geneli ve başkaca şehirlerde yürütülen faaliyetler kapsamda, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütüne üye olma", "örgüt propagandası yapma", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs etme", "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "silahlı tehdit", "kasten yaralama", "silahla kasten yaralama", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma", "resmi belgede sahtecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet etme", "kasten yangın çıkarma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından 30 Aralık 2025'te 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devam eden soruşturmalar neticesinde anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşılmıştır. Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir."

Operasyona ilişkin detaylar

Başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilerin genellikle yaşı küçük kişileri örgütün hücre evlerine yerleştirdikleri, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandıkları, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ile yüksek kazanç vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Polis ekiplerince bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerde 5 ruhsatsız silah, 2 çelik yelek, 67 fişek ile 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık." ifadelerini kullanmıştı.