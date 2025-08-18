İstanbul Merkezli Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 10 Tutuklama Talebi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 10'unun tutuklanması talep edildi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. 3 ruhsatsız tabanca ve çeşitli silahlarla birlikte toplamda 13 zanlı yakalandı.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'unun tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda yakalanan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 15'i sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılığın talebi

Adliyede, savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin birazdan başlaması bekleniyor.

Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 2'si avukat 13 zanlı gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
