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Change Araç Operasyonu: 13 Gözaltı, 29 Araç Ele Geçirildi

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İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İstanbul genelinde meydana gelen "çalıntı-change" araçların ele geçirilmesi ve olay faillerinin yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 13 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem gibi doğal afetler sebebiyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından ya da piyasadan temin ettikleri hacizli/yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlayarak change yaptıkları, change yapılan araçları üçüncü iyi niyetli şahıslara satarak dolandırdıkları belirlendi.

Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Sultangazi ilçeleri ile Adıyaman, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler tarafından "change" yapıldığı belirlenen 29 araç muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA
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