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İçişleri Bakanı: 'Kuyu-7' Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kuyu-7' operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Kuyu-7" operasyonlarında; elebaşılığını yurt dışında firari olan Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 33 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten öldürme, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, Kasten yaralama, İş yerlerine silahlı saldırı, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve Mala zarar verme suçları olmak üzere 25 ayrı suç eylemini

gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 34 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet balistik yelek ve 1 adet Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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