Türkiye-Filipinler Hava Ulaşımında Yeni Dönem: Sefer Sayıları Artırıldı

(ANKARA) - Türkiye ile Filipinler arasında bugün imzalanan Mutabakat Zaptı ile İstanbul- Manila hattındaki haftalık tarifeli yolcu seferi hakkı 7'den 14 frekansa çıkarılırken, İstanbul ve Manila dışındaki noktalara gerçekleştirilecek seferlerde sınırsız frekans imkanı sağlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda söz konusu Mutabakat Zaptı için şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Filipinler arasında hava ulaşımında yeni dönem başlıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından hazırlanan Mutabakat Zaptı, Türkiye adına Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Kemal Yüksek, Filipinler adına Ulaştırma Bakanı Sayın Giovanni Z. Lopez tarafından imzalandı. İstanbul-Manila hattındaki haftalık tarifeli yolcu seferi hakkı 7'den 14 frekansa çıkarılırken, İstanbul ve Manila dışındaki noktalara gerçekleştirilecek seferlerde sınırsız frekans imkanı sağlandı. Türkiye'nin küresel hava ulaşım ağındaki konumunu güçlendirmek ve yeni bağlantılar kurmak için uluslararası iş birliklerimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA