Haberler

İstanbul Maltepe'de yaşlılara "aile sıcaklığında" profesyonel bakım: Özel Derman Yaşlı Bakım Merkezi

İstanbul Maltepe’de yaşlılara 'aile sıcaklığında' profesyonel bakım: Özel Derman Yaşlı Bakım Merkezi Haber Videosunu İzle
İstanbul Maltepe’de yaşlılara 'aile sıcaklığında' profesyonel bakım: Özel Derman Yaşlı Bakım Merkezi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Maltepe’de faaliyet gösteren Özel Derman Yaşlı Bakım Merkezi, 55 yaş üstü bireylere Alzheimer, demans ve rehabilitasyon hizmetleri sunarken, sağlık takibi, sosyal aktiviteler ve fizik tedavi programlarıyla yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

2015 yılından bu yana İstanbul Maltepe’de faaliyet gösteren Özel Derman Yaşlı Bakım Merkezi, ileri yaş bireyler için sunduğu kapsamlı bakım hizmetleriyle dikkat çekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren ve 100 yatak kapasitesine sahip olan merkez, bugün itibarıyla yüzde 80 doluluk oranıyla çalışmalarını sürdürüyor.

"55 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERE KAPIMIZ AÇIK"

Kurucu Müdür İbrahim Köse, merkezin temel amacının yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara güvenli bir ortam sunmak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Merkezimizde Alzheimer, Demans, Parkinson ve hastane sonrası bakım hizmetleri sunuyoruz. 55 yaş üstü tüm bireylerimize kapımız açık. Aileler ve vasiler merkezimizi ziyaret ederek yerinde bilgi alabilir, hizmetlerimizi yakından inceleyebilir.”

HASTALARIN TÜM TAKİPLERİ YAPILIYOR 

Merkezde görev yapan hemşire Duygu Köse ise yaşlı bakımında sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal desteğin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Köse, “Hastalarımızın kronik hastalıklarının takibini yapıyor, ilaçlarını düzenli şekilde uyguluyoruz. Aynı zamanda kuruma adaptasyon sürecini hızlandırmak için psikolojik destek, sosyal aktiviteler ve bireysel ilgi sağlıyoruz. Günlük programlarımız sayesinde hastalarımız hem aktif hem de sosyal bir yaşam sürdürüyor” dedi.

SOSYAL ETKİNLİKLER ZİNDE TUTUYOR 

Bakım merkezinde sabah kahvaltısıyla başlayan günlük program, sağlık kontrolleri, sosyal etkinlikler ve fiziksel aktivitelerle devam ediyor. Boyama, seramik çalışmaları, grup egzersizleri ve sohbet etkinlikleri sayesinde yaşlı bireylerin hem zihinsel hem de fiziksel olarak aktif kalmaları hedefleniyor.

"FİZİK TEDAVİ VE EGZERSİZ PROGRAMLARIYLA..."

Fizyoterapist Didem Tekbıyık ise merkezde uygulanan rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, “Grup halinde gerçekleştirdiğimiz fizik tedavi ve egzersiz programlarıyla yaşlılarımızın motor becerilerini destekliyor, kronik rahatsızlıkların ilerlemesini yavaşlatmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sosyal etkinliklerle onların hayata katılımlarını artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

